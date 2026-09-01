Для тебе Війна в Україні

РФ масовано атакувала Київ і область: є загиблі та пошкодження залізничної інфраструктури

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Вересня 2026, 10:10 2 хв.
Росія атакувала Київ балістикою: під ударом опинилося залізничне депо

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь