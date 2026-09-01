РФ масовано атакувала Київ і область: є загиблі та пошкодження залізничної інфраструктури

Росія вночі масовано обстріляла Київ та Київську область ракетами й ударними дронами. У столиці та області є загиблі й постраждалі, пошкоджені житлові будинки, підприємства та об’єкти залізничної інфраструктури.

Обстріл Києва: що відомо

За даними КМВА, внаслідок атаки на столицю загинули троє людей. Ще п’ятеро отримали поранення.

—Унаслідок атаки, на жаль, 8 людей загинули. Ще 7 осіб дістали поранень, серед них — 3 дітей, — повідомили у КМВА.

У Дніпровському районі внаслідок удару сталося загоряння житлового будинку. На місці працюють екстрені служби, інформація про постраждалих уточнюється.

Водночас під удар потрапили залізничні об’єкти Києва. Керівник правління Укрзалізниці Олександр Пєрцовський повідомив про влучання по залізничному депо.

— Нічні удари балістики по Києву —прицільно по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах, — написав він.

За його словами, внаслідок удару загинули семеро людей, шестеро з них були працівниками залізниці. Ще один співробітник перебуває в лікарні.

Пєрцовський також повідомив про значні руйнування на території об’єкта. Поруч із депо повністю зруйнований цех, а рятувальники продовжують ліквідовувати загоряння.

Атака на Київщину: є загиблий у Борисполі

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що Київщина також зазнала масованої атаки російськими ракетами та ударними безпілотниками.

У Борисполі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. На парковці біля нього загорілися автомобілі, однак пожежу вже ліквідували.

— П’ятдесят людей евакуйовано. Необхідні служби на місці. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті четверо загиблих і 13 постраждалих, — зазначив посадовець.

Також пошкоджено підприємство. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна отримала травми.

— Ворог знову цілеспрямовано б’є по цивільних об’єктах та житлових будинках, — заявив Ткаченко.

На місцях працюють рятувальники, медики та поліцейські. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та фіксують пошкодження.

Головне фото: КМВА.

Нагадаємо, 27 серпня росіяни здійснили масовану атаку на Україну: під ударом були Київ, Запоріжжя, Одеса.

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