Для тебе Війна в Україні

Реформа ТЦК в Україні: що зміниться для військовозобов’язаних

Ольга Петухова, редакторка сайту 19 Серпня 2026, 17:00 2 хв.
реформа тцк
Фото Генеральний штаб ЗСУ

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