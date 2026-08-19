Реформа ТЦК в Україні: що зміниться для військовозобов’язаних

Реформа ТЦК уже визначена урядом як один із першочергових напрямів роботи, оновлену стратегію підготували на рівні Кабміну, а реалізувати її має Міністерство оборони.

Що має змінитися — читай у матеріалі.

Реформа ТЦК: що кажуть в Кабміні

Голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE пояснила, що реформа роботи ТЦК — це реакція влади на запит суспільства.

“Ми бачимо, що не завжди дії ТЦК відповідають, скажімо так, гідній поведінці. І в українців величезний запит на справедливість.”

Аби зміни відбулися, реформа ТЦК має запрацювати в декількох напрямках: по перше, це — цифровізація роботи центрів, по-друге, зміна самої логіки комплектування війська.

“Всі речі, які можна представити в новій реформі, де можливо включити цифровізацію, де можливо змінити безпосередньо самі підходи, повинні більше спиратися на рекрутинг, а не на те, щоб якось примусово людей відправляти на навчання, а потім, відповідно, на службу”, — наголосила Шуляк.

Тобто в уряді хочуть більше робити ставку на рекрутинг — щоб люди самі обирали підрозділ і посаду.

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За словами депутатки, у Міноборони залишилася команда, яка раніше працювала з Михайлом Федоровим і займалася підготовкою цих змін. “Вони можуть довести до логічного завершення те, що вони планували”, — сказала Шуляк.

Вона також підтвердила: “Фактично можемо говорити, що існує певна стратегія реформи ТЦК, яку розробили на рівні уряду, і зараз Міністерство оборони буде її реалізовувати”.

Головком ЗСУ Драпатий поки публічно не представив детального проєкту реформи ТЦК. Проте у своєму дописі в Facebook 16 липня 2026 він подякував команді Міністерства оборони “за те, що вона не побоялася торкнутися речей, які система звикла обходити мовчанням” і зазначив, що “ми воюємо за країну, в якій справедливість не залежить від прізвища, посади чи наближеності до керівництва. Армія, яка сьогодні захищає цю країну, має бути першим місцем, де такий принцип справді працює”.

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