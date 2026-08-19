Масована атака на Запоріжжя: ворог бив дронами та КАБами, є загиблий і поранені

У ніч проти 19 серпня Запоріжжя знову здригалося від вибухів. Російські війська влаштували масовану атаку по цивільній інфраструктурі обласного центру, використавши спочатку безпілотники, а ближче до ранку — керовану авіабомбу. Наслідки ворожого терору трагічні: місто втратило ще одне життя.

Запоріжжя атакували дрони: деталі

За даними ДСНС, головний удар безпілотників припав на міську забудову. Найбільше лихо сталося в одному з місцевих хостелів. Через пряме влучання там зайнявся другий поверх — полум’я охопило площу близько 50 квадратних метрів. Коли рятувальники приборкали вогонь та почали розбирати завали, то виявили тіло чоловіка. Він загинув на місці.

Крім того, дрони наробили біди й за іншими адресами. Потужна пожежа спалахнула в приміщенні меблевого магазину, вогонь поширився на 100 квадратів. Дісталося і звичайному двоповерховому багатоквартирному будинку: там вибуховою хвилею потрощило дах та повибивало шибки.

Надзвичайники спрацювали оперативно і до ранку змогли ліквідувати всі осередки займання. За попередніми підрахунками, поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро людей, усім їм медики надають необхідну допомогу. Точна кількість постраждалих ще уточнюється.

Росія вдарила КАБом по Запоріжжю: зруйновано приватний будинок

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що зранку окупанти скинули на приватний сектор в одному з районів міста КАБ:

Вдосвіта російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в одному з районів Запоріжжя. Виникла пожежа, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та господарські споруди неподалік.

Спочатку з’явилася інформація, що під уламками розбитого будинку може знаходитися людина, але, на щастя, поки що ці дані не підтвердилися. Рятувально-пошукові роботи та ліквідація наслідків тривають.

Нагадаємо, що Росія вдарила по Печенігах двома ракетами: 10 людей загинули, майже 20 постраждали.

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