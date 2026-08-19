Для тебе Війна в Україні

Масована атака на Запоріжжя: ворог бив дронами та КАБами, є загиблий і поранені

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Серпня 2026, 10:00 2 хв.
Дрони вночі та авіабомба під ранок: що відомо про жертв
Фото ДСНС/Telegram

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