Стиль життя

Репортаж воєнкора Олега Корнієнка про Костянтинівку потрапив до шортліста міжнародної премії

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Серпня 2026, 14:14 3 хв.
Правда про Костянтинівку — на весь світ: репортаж українського воєнкора відзначили Prix Bayeux

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