Репортаж воєнкора Олега Корнієнка про Костянтинівку потрапив до шортліста міжнародної премії

Українська журналістика знову доводить свою силу на міжнародному рівні. Репортаж воєнного кореспондента телеканалу ICTV Олега Корнієнка про понівечену окупантами Костянтинівку потрапив до шортліста міжнародної премії Prix Bayeux Calvados-Normandie.

Це справжній Оскар для тих, хто працює в гарячих точках, і тепер історія знищеного українського міста пролунає на весь світ.

Це ще один шанс бути почутими світом — Олег Корнієнко про значення номінації

Для Олега Корнієнка потрапляння до десятки найкращих у категорії Телебачення. Короткі сюжети — це не просто професійне визнання. Це передусім можливість вкотре нагадати міжнародній спільноті про звірства росіян.

— Насамперед це велика честь. Але головне — це шанс нагадати, що Росія продовжує скоювати воєнні злочини: вбиває цивільних, знищує цілі міста. Я вдячний журі за те, що воно чує голос України, — зазначає журналіст.

Костянтинівка — це мій особистий біль: історія міста, куди тепер можна потрапити лише пішки

Сюжет, який вразив міжнародних експертів, був знятий у жовтні минулого року. На той момент Костянтинівка вже перетворилася на зону смерті: заїхати в місто було неможливо, тож знімальній групі довелося заходити туди пішки під прикриттям бійців 24 ОМБр.

Журналіст зафіксував жахливі кадри: як ворог методично випалює житлові квартали керованими авіабомбами (КАБами), б’є артилерією по храмах і руйнує все, що колись називалося життям.

Олег Корнієнко став останнім представником медіа, який зміг прорватися до міста і показати його агонію. Після Нового року Костянтинівка стала практично недоступною для преси.

Там залишилися наші речі й частина життя: про трагедію, що стала особистою

Для знімальної групи Фактів Костянтинівка не була просто черговою точкою на карті. Протягом кількох років відряджень журналісти жили тут, побудували побут і звикли до вулиць, які тепер не впізнати.

— У цьому місті моя група прожила кілька років. Нині ми бачимо тільки знищені вулиці і залишки будинку, в якому залишилися наші речі, — ділиться Олег.

Prix Bayeux: коли правда стає зброєю

Премія Prix Bayeux Calvados-Normandie щороку відзначає найкращих воєнкорів світу. Повний список переможців оголосять у жовтні, але вже зараз зрозуміло: робота українця виконала свою головну місію — зафіксувала правду, яку неможливо стерти.

Цей репортаж — не просто відеоряд, а документ епохи. Він показує, що ворогу не потрібні наші міста чи люди. Йому потрібна лише випалена земля. І завдання таких журналістів, як Олег Корнієнко, — зробити так, щоб світ ніколи не зміг відвести погляд від цієї правди.

Головне фото: Олег Петрасюк.

Деякі жителі Костянтинівки та сусідньої Дружківки все ж наважуються втекти від війни. Ми розповідали, як вони згадують нелюдські удари росіян.

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