Відео Україна

Краще здохну під своїм дахом: як жителі Костянтинівки виборюють право на існування

Єгор Ромахло, журналіст програми Факти ICTV 30 Вересня 2025, 11:00 3 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь