Константиновка стала точкой на карте, к которой приковано внимание всей Украины. Город находится под регулярным обстрелом россиян.

Это еще один яркий пример натурального российского терроризма. Пример жестокости, абсолютного отсутствия сожаления.

В репортаже Фактов ICTV смотри, как населенный пункт, в котором еще до полномасштабной войны жило 80 тысяч человек, стал призраком.

Константиновка сейчас: как город превратился в призрак

Сейчас Константиновка находится под постоянной бомбардировкой и ударами дронов. Разорванные сетки на въезде как бы предупреждают: впереди много риска и мало надежды. Подтверждают это и сожженные полностью автомобили.

В одном из коммунальных зданий, уже разбитом обстрелами, находится Григорий. Он сматывает провода и ищет, для чего они могут пригодиться. 70-летний пенсионер живет рядом. Его дом еще условно цел. Уезжать он отказывается на отрез.

За какие шиши? Лучше сдохну под своей крышей или под своим забором хотя бы, — говорит мужчина.

Путь по улицам напоминает челночные забеги, ведь двигаться желательно быстро. На соседней улице заметен один из недавних прилетов. Попало не так давно, руины еще тлеют.

Добавляет трагизма и тот факт, что из-за засилья дронов в город крайне сложно попасть спасателям и медикам. Закрылись здесь и все больницы, поэтому шансов получить скорую помощь мало. И для почти шести тысяч людей, которые здесь остаются, жизнь уже превратилась в выживание.

Улицы почти безлюдны. Скоро комендантский час, который здесь начинается с 15:00. Местные мужчины радуются бензопиле и топливу, которые доставляют вместе с военными. До этого им приходилось заготавливать дрова вручную.

Дерево здесь уже неотделимая часть быта, которая обеспечивает тепло и приготовление пищи. Владимир и Александр организовали вокруг себя несколько дворов, всего до 20 человек, из оставшихся.

Вместе выжить шансов больше. Поняли это еще в начале сентября, когда враг ударил прямо в их дом.

Дом начал гореть. Он бы выгорел полностью, если бы не мы, четверо бегавших по этажам мужиков. Этот подъезд мы спасли, потому что живем здесь.

Александр не может уехать, ведь ухаживает за матерью. Она же наотрез отказывается покидать город. Именно поэтому мужчине осталось только готовиться к сегодняшним условиям заранее.

— Полгода протянем на тех продуктах, которые у нас есть: тушенка, макароны и прочее.

У местного рынка еще в июле бурлила жизнь. Затем ракеты, РСЗО, управляемые авиабомбы и десятки дронов все разрушили. Здесь все разбито и чувствуется трупная вонь. Местные говорят, что некоторые продавцы погибли во время атаки.

До полномасштабной войны Константиновка была одним из индустриальных центров востока Украины. Ее называли столицей стекольной промышленности. А теперь здесь трудно найти хоть одно уцелевшее окно.

Некоторые жители Константиновки и соседней Дружковки все же решаются сбежать от войны. Мы рассказывали, как они вспоминают бесчеловечные удары россиян.

