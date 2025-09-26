Все провалилося в Преісподню…Бабусі шоковані нелюдськими ударами

Утікають від авіабомб і голоду — майже 4000 переселенців з Донецької області упродовж місяця прийняв транзитний центр у Лозовій. Харківщина прийшла на допомогу сусідам у той час, коли у Павлограді Дніпропетровської області закінчилися місця.

Транзитний центр у Лозовій розгорнули буквально за добу — там жителі Краматорська, Дружківки та інших населених пунктів, що потерпають від російського війська, перепочивають, отримують гуманітарну й грошову підтримку, і рушають далі. Людей не кидають напризволяще, їм шукають житло і організовують переїзд.

Як рятують жителів Дружківки та Костянтинівки

Один за одним до транзитного центру в Лозовій під’їжджають автобуси. Дорослі, діти з домашніми тваринами та пожитками. Тетяна з Дружківки. Її квартира без вікон та дверей. Постійні перебої зі світлом та водою. Безкінечні обстріли. Лишатися там вже неможливо.

Погано, зараз дуже погано! По 15 обстрілів на день! Палають автівки й будинки, — каже переселенка Тетяна Базова.

За даними DeepState, від Дружківки до фронту лишилося кілометрів 10. Удвічі менше до Костянтинівки, звідки також величезні потоки біженців. Люди діляться, що сподівалися на перемир’я, та зсув фронту під їхні домівки відбувся швидше. У місті ні світла, ні газу, а попереду зима.

Я жила з чоловіком, в мене провалилося все до пекла. П’ять поверхів і моя квартира в тому числі! Все зникло! Врятували сусіди, дай Бог їм здоров’я, — бідкається Тетяна Ревенко.

У транзитному центрі люди живуть до трьох діб. Тут є гаряча вода, триразове харчування, надають всі види допомоги. 50-річного Руслана з родиною евакуювали три дні тому. Міна, ділиться, розірвалася за 20 метрів від його сина з інвалідністю і вбила сусіда.

Я дуже всім вдячний всім, хто допомагає, а особливо поліції. Вони вивезли нас під кулями, під снарядами, ризикуючи життям, — каже Руслан Найдьонов.

Пані Людмила Центнер з Костянтинівки вперше за останні дні спала в тиші.

За чотири дні знищили всю вулицю, повністю. Ми без дому, без нічого. Ні зв’язку, ні світла, ні води. На вогнищі готували. Все можна пережити, але коли отаке літає…

Кожен сьомий переселенець з Донеччини — дитина. Кожен десятий — має інвалідність. Частина з людей вже знають, де житимуть. Решті шукають житло. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов ділиться, що Харківщина прийшла на допомогу Дніпропетровській області, яка вже “захлинається” від біженців.

Додатково розгорнули і наметове містечко. Тут є душові, туалети й обігрів. Це не постійне житло, а тимчасовий пункт, де люди можуть переночувати і рушити далі. До кінцевої точки призначення людей вивозять автобусами, потягами. Переселенців з Донецької області приймає Рівненщина, Львівщина, Івано-Франківщина, Київщина.

Від постійних російських атак потерпає і Запоріжжя. Небо переповнене дронами. Що придумали, аби вберегти людські життя?

