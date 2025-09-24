100 км антидронових тунелів: як Запоріжжя убезпечить себе від атак РФ

У прифронтових громадах Запорізької області до кінця року побудують 100 км антидронових тунелів для захисту від ворожих атак. Таку інформацію під час брифінгу озвучив очільник ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

За його словами, це є пріоритетним напрямком у сфері будівництва інфраструктури області. Детальніше далі в матеріалі.

Антидронові тунелі в Запорізькій області: подробиці рішення

— Ворог частіше використовує дрони на оптоволокні, саме тому антидронові тунелі є пріоритетом в частині будівництва інфраструктури на території області. Десятки кілометрів вже побудовані, — заявив Федоров.

Він додав, що цю практику розпочали за допомогою однієї з бригад на Запорізькому напрямку. Продовжують будівництво завдяки допомозі Генштабу та Державної служби спеціалізованого транспорту.

Наша мета — до кінця року побудувати майже 100 км антидронових шляхів на основних логістичних шляхах в області.

Крім цього, до кінця року збільшать оборонний фонд області, який налічуватиме майже 3,5 млрд грн. Федоров підкреслив, що потреби військових збільшуються.

— Основні проблеми й потреби такі як і раніше – це “мавіки”, FPV-дрони, автівки, допомога в логістиці.

Подібне рішення нещодавно ухвалили й на Сумщині. В ОВА заявили, що на дорогах, якими користуються люди, встановлюється антидроновий захист.

Станом на 13 вересня в області облаштували понад 70 км доріг антидроновими сітками. Там додали, що це важливий елемент безпеки для евакуації людей, руху цивільного транспорту та роботи служб.

— У двох громадах роботи завершено повністю, ще в одній — частина доріг вже накрита, роботи продовжуються.

Ще на двох нових напрямках роботи планують завершити до кінця вересня. Встановленням займаються військові та Державна спеціальна служба транспорту.

Поки Україна убезпечує себе від ударів дронів, у Польщі теж готуються до можливих провокацій. Нещодавно там ухвалили рішення зміцнити укриття та підготувати систему ППО разом з Україною.

