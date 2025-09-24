100 км антидроновых тоннелей: как Запорожье защитит себя от атак РФ

В прифронтовых громадах Запорожской области до конца года построят 100 км антидроновых тоннелей для защиты от вражеских атак. Такую информацию на брифинге озвучил глава ОВА Иван Федоров, передает Укринформ.

По его словам, это приоритетное направление в сфере строительства инфраструктуры области. Детальнее далее в материале.

Антидроновые тоннели в Запорожской области: подробности решения

— Враг чаще использует дроны на оптоволокне, поэтому антидроновые тоннели являются приоритетом в части строительства инфраструктуры на территории области. Десятки километров уже построены, — заявил Федоров.

Он добавил, что эту практику приступили с помощью одной из бригад на Запорожском направлении. Продолжают строительство благодаря помощи Генштаба и Государственной службы специализированного транспорта.

Наша цель — до конца года построить почти 100 км антидроновых путей на основных логистических путях в области.

Кроме того, до конца года увеличат оборонный фонд области, который будет насчитывать почти 3,5 млрд грн. Федоров подчеркнул, что потребности военных увеличиваются.

— Основные проблемы и потребности такие по-прежнему — это “мавики”, FPV-дроны, автомобили, помощь в логистике.

Подобное решение недавно было принято и в Сумской области. В ОВА заявили, что на дорогах, которыми пользуются люди, устанавливается антидроновая защита.

По состоянию на 13 сентября в области обустроили более 70 км дорог антидроновыми сетками. Там добавили, что это важный элемент безопасности для эвакуации людей, движения гражданского транспорта и работы служб.

— В двух громадах работы завершены полностью, еще в одной — часть дорог уже накрыта, работы продолжаются.

Еще на двух новых направлениях работы планируется завершить до конца сентября. Установлением занимаются военные и Государственная специальная служба транспорта.

Пока Украина защищает себя от ударов дронов, в Польше тоже готовятся к возможным провокациям. Недавно там было принято решение укрепить укрытие и подготовить систему ПВО вместе с Украиной.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!