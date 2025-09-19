Польша укрепляет укрытия и готовит новую систему ПВО вместе с Украиной

По состоянию на 12 сентября польские органы безопасности поручили проверить почти 4 тысячи защитных сооружений, расположенных в разных регионах страны. Как сообщило Министерство внутренних дел Польши, половину из них уже осмотрели.

По результатам проверки из более чем 2 тысяч укрытий около тысячи соответствуют современным требованиям. Остальные нуждаются в доработках или капитальном ремонте.

В МВД отмечают, что строительство и модернизация укрытий стали одним из ключевых направлений новой правительственной программы защиты населения и гражданской обороны.

Правительство планирует инвестировать в этом направлении почти 5 миллиардов злотых (более 1,1 миллиарда евро). Программа предусматривает:

адаптацию укрытий в соответствии с современными угрозами;

создание новых защитных сооружений;

ремонт и модернизацию уже существующих объектов.

В первую очередь финансирование будет направлено в общины, которые охватывает операция Восточный страж — это территории на востоке Польши, ближе к границе с Беларусью и Россией.

Также особое внимание получат особенно уязвимые города, которые определят правительственные эксперты.

Таким образом, польские власти делают ставку на усиление гражданской защиты, ведь в случае чрезвычайных ситуаций именно качественные укрытия могут спасти жизнь тысячам людей.

