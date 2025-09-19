Для тебя Новости

Польша укрепляет укрытия и готовит новую систему ПВО вместе с Украиной

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 сентября 2025, 12:00 2 мин.
Польша укрепляет укрытия и готовит новую систему ПВО вместе с Украиной
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь