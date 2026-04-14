Погода в Киеве в мае 2026: от весенних дождей до летних температур

Последний месяц весны подарит столице не только летнюю температуру, но и весенние дождливые дни, которые помогут быстрее подготовиться к переходу на летнее время года. Читай, какая будет погода в Киеве в мае 2026 года и сколько дней будет дождь — в нашем материале.

Погода в Киеве в мае 2026: первая декада, с 01.05 по 10.05

Первая десятидневка в Киеве в мае будет достаточно стабильной и теплой по температурному режиму. Отметим, что днем ​​воздух будет прогреваться до +21…+23°, в то время как в ночные часы будет холоднее — показатель термомтера будет демонстрировать +11…+13°.

Что касается осадков, то в течение этой декады погода будет преимущественно солнечной с переменной облачностью. Однако в один прекрасный день солнца на небе мы не увидим — 6 мая оно будет заслонено сплошными облаками без намеков на прояснение в течение суток.

Прогноз погоды в Киеве в мае 2026 года: вторая декада, с 11.05 по 20.05

В месяц в столице в мае начнется дождливая погода: 14 и 16 числа пройдет небольшой дождь с последующим прояснением. Все остальные дни этого периода будут такими же, как и были преимущественно солнечными с переменчивыми облаками.

Однако температура воздуха несколько опутится по отношению к прошлой десятидневке: в течение дневных часов суток показатель термомтера будет в диапазоне +18…+24, тогда как ночью будет еще холоднее — отметка опустится до +8…+14°.

Погода в Киеве на май 2026: третья декада, с 21.05 по 31.05

Последние дни весны точно порадуют температурным режимом: днем ​​воздух будет прогреваться до летних +19…+25°, тогда как ночью — до +9…+15°.

Осадки в этот период тоже предполагаются: 22 и 24 мая в Киеве в течение суток пройдут дожди, а 25 числа столица будет под грохотом грома, однако осадков в этот день не предусмотрено. Все остальные дни десятидневки прогнозируются преимущественно солнечными с малым количеством облаков.

