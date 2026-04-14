Словаря феминитивов не будет: Юлия Чернобров объяснила причины решения Нацкомиссии

Попытки загнать живой язык в жесткие рамки таблиц и списков обычно обречены на провал. Именно поэтому в Украине не появится единого официального словаря феминитивов. Об этом в интервью Укринформу рассказала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Юлия Чернобров.

По ее словам, создание такого справочника не только технически сложно, но и нецелесообразно с точки зрения самой языковой системы.

Почему полный параллелизм не работает

Еще в 2021 году Комиссия пыталась систематизировать феминитивы, начав с медицинской сферы. Однако инициативу не поддержал Институт украинского языка НАН Украины. Ученые объяснили: язык не функционирует по принципу математической симметрии. Не для каждого слова мужского рода можно или стоит создавать прямой эквивалент женского.

Создать универсальный перечень для всех слов сложно, а пользование таким справочником было бы неудобным, ведь людям пришлось бы постоянно к нему обращаться, — отмечает Юлия Чернобров.

Она добавляет, что слова часто имеют разные оттенки значений, поэтому ставить между ними знак равенства — ошибочно. Вместо этого язык предлагает другие инструменты: например, использование форм “пан” и “пани” или специфических синтаксических конструкций.

Феминитивы — это право, а не обязанность: в Нацкомиссии расставили точки над "и" в нормах правописания Глава Нацкомиссии Юлия Чернобров пояснила, что неупотребление феминитивами не является нарушением стандарта языка

Использование феминитивов: обязанность или выбор

Одно из самых распространенных опасений после утверждения нового правописания 2019 года — это вероятное принуждение. Однако Чернобров уверяет: феминитивы не являются обязательными. Их неупотребление в официальной или публичной коммуникации не считается ошибкой. Вопрос использования таких слов — это сфера стилистики и личного выбора говорящего.

Глава Комиссии подчеркивает, что феминитивы для украинского языка — это не новшество, а древняя традиция, которая отличает его от русского, где подобные формы часто воспринимаются как пренебрежительные.

Если есть женщины в профессиях, то должны быть и слова, которые их обозначают. В отличие от русского языка, где такие формы иногда могут иметь пренебрежительное звучание, в украинском языке феминитивы являются нормой, — объясняет глава Нацкомиссии.

Естественный отбор: язык сам расставит акценты

Комиссия не планирует создавать директивные словари, оставляя это право профессиональным сообществам. По мнению Чернобров, язык является саморегулирующейся системой. Искусственные или неудачные формы, которые сегодня вызывают сопротивление, просто не приживутся.

Слова вроде “лікарка” или “вчителька” уже давно стали органичными, в то время как другие варианты пока что проходят проверку временем.

Важно, что этот процесс не требует директив или принуждения — язык является саморегулирующейся системой и реагирует на общественные запросы. То, что приживется, останется в языковой практике, а что нет — отсеется со временем, — подытожила Юлия Чернобров.

Напомним, что нормы образования феминитивов при помощи суффиксов -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- закреплены в правописании от 2019 года, однако на данный момент длится переходный период, и учреждения сами решают, насколько активно внедрять эти изменения в свой документооборот.

Помимо этого, люди часто путают, как нужно писать: “доброго дня” или “добрий день” — читай в материале, чтобы не ошибиться.

