Календарь Формулы-1 2026: когда будут проведены Гран-при в течение года

Сезон 2026 стал одним из самых ожидаемых событий в истории автоспорта, ознаменовав начало совершенно новой технической эры. Со вступлением в действие радикального регламента на двигатели, появлением новых амбициозных игроков и изменениями в географии этапов, Формула-1 приковала к себе внимание миллионов.

По состоянию на середину апреля чемпионат уже успел подарить несколько громких сенсационных побед, а впереди болельщиков ждет насыщенный график с легендарными автодромами и новыми городскими трассами – который календарь Формулы-1 подготовили к 2026 году читай в материале.

Календарь Формулы-1 2026: завершены, отменены и запланированные гонки

Главной новостью календаря 2026 стало появление Гран-при в Мадриде, который теперь официально принимает титул Гран-при Испании. При этом историческая трасса в Барселоне осталась в списке под собственным названием, снабжая фанатам двойную порцию испанского драйва.

Сезон состоит из 24 этапов (учитывая отмену отдельных весенних гонок), стартовав в марте в австралийском Мельбурне. После азиатского турне Формула-1 готовится к американским и европейским баталиям.

Календарь Формулы-1 сезона 2026 года: когда будут гонки

Ниже приведена полная таблица Гран-при с датами проведения финальных заездов:

Дата Гран-при Трасса / Город 08.03.2026 Австралии Мельбурн 15.03.2026 Китая Шанхай 29.03.2026 Японии Сузука 03.05.2026 Майами Майами 24.05.2026 Канады Монреаль 07.06.2026 Монако Монте-Карло 14.06.2026 Барселоны Барселона 28.06.2026 Австрии Шпильберг 05.07.2026 Великобритании Сильверстоун 19.07.2026 Бельгия Спа-Франкоршем 26.07.2026 Венгрии Будпешт 23.08.2026 Нидерландов Зандворт 06.09.2026 Италии Монца 13.09.2026 Испании Мадрид 26.09.2026 Азербайджану Баку 11.10.2026 Сингапура Сингапур 25.10.2026 США Остин 01.11.2026 Мехико Мехико 08.11.2026 Сан-Паулу Интерлагос 21.11.2026 Лас-Вегаса Лас-Вегас 29.11.2026 Катару Лусаил 06.12.2026 Абу-Даби Яс-Марина

Отметим, что в апреле должны были пройти Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, однако в результате военных действий в Иране эти гонки были отменены. Несмотря на это, существует вероятность, что гонку в Саудовской Аравии проведут в начале декабря этого года.

Для украинских болельщиков официальным транслятором всех событий гоночного уик-энда остается телеканал Setanta Sports. Посмотреть квалификации, спринты и основные гонки можно вживую на одноименной платформе ОТТ setantasports.com, а также на линейных каналах Setanta Sports и Setanta Sports+.

Кроме того, для наиболее преданных фанатов доступен сервис F1TV Pro. Официальная платформа предлагает доступ к бортовым камерам всех пилотов, прямое прослушивание командного радио, расширенную телеметрию и архивы исторических гонок.

Это позволяет следить за борьбой в режиме реального времени по любому ракурсу, что особенно важно в сезоне, где судьба титула может зависеть от мельчайших технических нюансов новых болидов.

