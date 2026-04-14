Календарь Формулы-1 2026: когда будут проведены Гран-при в течение года

Сезон 2026 стал одним из самых ожидаемых событий в истории автоспорта, ознаменовав начало совершенно новой технической эры. Со вступлением в действие радикального регламента на двигатели, появлением новых амбициозных игроков и изменениями в географии этапов, Формула-1 приковала к себе внимание миллионов.
По состоянию на середину апреля чемпионат уже успел подарить несколько громких сенсационных побед, а впереди болельщиков ждет насыщенный график с легендарными автодромами и новыми городскими трассами – который календарь Формулы-1 подготовили к 2026 году читай в материале.
Календарь Формулы-1 2026: завершены, отменены и запланированные гонки
Главной новостью календаря 2026 стало появление Гран-при в Мадриде, который теперь официально принимает титул Гран-при Испании. При этом историческая трасса в Барселоне осталась в списке под собственным названием, снабжая фанатам двойную порцию испанского драйва.
Сезон состоит из 24 этапов (учитывая отмену отдельных весенних гонок), стартовав в марте в австралийском Мельбурне. После азиатского турне Формула-1 готовится к американским и европейским баталиям.
Календарь Формулы-1 сезона 2026 года: когда будут гонки
Ниже приведена полная таблица Гран-при с датами проведения финальных заездов:
|Дата
|Гран-при
|Трасса / Город
|08.03.2026
|Австралии
|Мельбурн
|15.03.2026
|Китая
|Шанхай
|29.03.2026
|Японии
|Сузука
|03.05.2026
|Майами
|Майами
|24.05.2026
|Канады
|Монреаль
|07.06.2026
|Монако
|Монте-Карло
|14.06.2026
|Барселоны
|Барселона
|28.06.2026
|Австрии
|Шпильберг
|05.07.2026
|Великобритании
|Сильверстоун
|19.07.2026
|Бельгия
|Спа-Франкоршем
|26.07.2026
|Венгрии
|Будпешт
|23.08.2026
|Нидерландов
|Зандворт
|06.09.2026
|Италии
|Монца
|13.09.2026
|Испании
|Мадрид
|26.09.2026
|Азербайджану
|Баку
|11.10.2026
|Сингапура
|Сингапур
|25.10.2026
|США
|Остин
|01.11.2026
|Мехико
|Мехико
|08.11.2026
|Сан-Паулу
|Интерлагос
|21.11.2026
|Лас-Вегаса
|Лас-Вегас
|29.11.2026
|Катару
|Лусаил
|06.12.2026
|Абу-Даби
|Яс-Марина
Отметим, что в апреле должны были пройти Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, однако в результате военных действий в Иране эти гонки были отменены. Несмотря на это, существует вероятность, что гонку в Саудовской Аравии проведут в начале декабря этого года.
Для украинских болельщиков официальным транслятором всех событий гоночного уик-энда остается телеканал Setanta Sports. Посмотреть квалификации, спринты и основные гонки можно вживую на одноименной платформе ОТТ setantasports.com, а также на линейных каналах Setanta Sports и Setanta Sports+.
Кроме того, для наиболее преданных фанатов доступен сервис F1TV Pro. Официальная платформа предлагает доступ к бортовым камерам всех пилотов, прямое прослушивание командного радио, расширенную телеметрию и архивы исторических гонок.
Это позволяет следить за борьбой в режиме реального времени по любому ракурсу, что особенно важно в сезоне, где судьба титула может зависеть от мельчайших технических нюансов новых болидов.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!