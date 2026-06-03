Чемпионат мира по футболу 2026: когда открытие и первый матч, и что покажут зрителям

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует уже 11 июня. Впервые мундиаль будут принимать сразу три страны — США, Канада и Мексика.

И именно Мексика получила право открыть турнир: церемония открытия и первый матч чемпионата состоятся на легендарном стадионе Ацтека в Мехико.

Чемпионат мира по футболу 2026: открытие в Мексике

Арена Ацтека в Мехико уже принимала матчи чемпионатов мира 1970 и 1986 годов, а теперь станет первым стадионом в истории, который будет принимать поединки мундиаля в третий раз.

Ожидается, что на трибунах соберется более 80 тысяч болельщиков, а за церемонией открытия будут следить миллионы зрителей по всему миру.

Торжественная церемония открытия и первый матч ЧМ-2026 пройдут в Мехико в четверг, 11 июня 2026 года.

Организаторы пригласили для участия в шоу мировых поп-исполнителей. Главными звездами сцены в Мехико станут латиноамериканские звезды: J Balvin, Tyla, Maná, Алехандро Фернандес, Belinda, Danny Ocean и Лила Даунс.

А главной фишкой шоу считают абсолютно новую идею — интерактивное участие болельщиков непосредственно на трибунах. Каждый зритель получит интерактивные элементы, вероятно, светодиодные браслеты или другой реквизит, которые превратят весь стадион в один живой экран.

Согласно регламенту, праздник продлится 90 минут, до стартового свистка первого матча.

Сразу после церемонии открытия на поле Ацтеки выйдут национальные сборные Мексики и Южной Африки, которые разыграют первые очки в группе A.

По киевскому времени расписание первого дня чемпионата мира по футболу 2026 выглядит так:

20:30 — начало церемонии открытия ЧМ-2026;

22:00 — стартовый свисток матча открытия Мексика — ЮАР.

Трансляция из Мексики стартует 11 июня в 20:30 по киевскому времени на медиасервисе MEGOGO и бесплатном канале MEGOGO СПОРТ.

Чемпионат мира по футболу 2026: церемония открытия в Канаде и США

Но праздник не завершится в первую ночь. Уже на следующий день, 12 июня, эстафету примут Канада и США:

Канада (Торонто, BMO Field): организует технологическое шоу, которое должно показать мультикультурность страны и её северный колорит.

организует технологическое шоу, которое должно показать мультикультурность страны и её северный колорит. США (Лос-Анджелес, SoFi Stadium): здесь будут праздновать открытие мундиаля с голливудским размахом. Поскольку Лос-Анджелес считается мировой столицей развлечений, американское шоу планируют сделать самым громким. Здесь выступят мегазвезды первой величины: Katy Perry, LISA (из Blackpink), Future, Anitta, Rema и другие исполнители, которые и завершат трехдневный марафон открытия чемпионата мира.

Напомним, бесплатно посмотреть трансляцию открытия чемпионата мира по футболу 2026 можно в цифровом эфире Т2 на телеканале MEGOGO СПОРТ.

Источник фото: FIFA.

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