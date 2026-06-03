Для тебя

Чемпионат мира по футболу 2026: когда открытие и первый матч, и что покажут зрителям

Ольга Петухова, редактор сайта 03 июня 2026, 14:00 3 мин.
ЧМ по футболу 2026 открытие

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь