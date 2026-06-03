Чемпіонат світу з футболу 2026: коли відкриття та перший матч, і що покажуть глядачам

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартує вже 11 червня. Вперше мундіаль прийматимуть одразу три країни — США, Канада та Мексика.

І саме Мексика отримала право відкрити турнір: церемонія відкриття та перший матч чемпіонату відбудуться на легендарному стадіоні Ацтека в Мехіко.

Чемпіонат світу з футболу 2026: відкриття в Мексиці

Арена Ацтека в Мехіко вже приймала матчі чемпіонатів світу 1970 та 1986 років, а тепер стане першим стадіоном в історії, який прийматиме поєдинки мундіалю втретє.

Очікується, що на трибунах збереться понад 80 тисяч уболівальників, а за церемонією відкриття стежитимуть мільйони глядачів по всьому світу.

Урочиста церемонія відкриття та перший матч ЧС-2026 пройдуть в Мехіко у четвер, 11 червня 2026 року.

Організатори запросила для участі в шоу світових поп-виконавців. Головними зірками сцени в Мехіко стануть латиноамериканські зірки: J Balvin, Tyla, Maná, Алехандро Фернандес, Belinda, Danny Ocean та Ліла Даунс.

А головною фішкою шоу вважають абсолютно нову ідею — інтерактивну участь уболівальників безпосередньо на трибунах. Кожен глядач отримає інтерактивні елементи, імовірно, світлодіодні браслети або інший реквізит, які перетворять увесь стадіон на один живий екран.

За регламентом, свято триватиме 90 хвилин, до стартового свистка першого матчу.

Одразу після церемонії відкриття на поле Ацтеки вийдуть національні збірні Мексики та Південної Африки, які розіграють перші очки у групі A.

За київським часом графік першого дня чемпіонату світу з футболу 2026 виглядає так:

20:30 — початок церемонії відкриття ЧС-2026;

22:00 — стартовий свисток матчу-відкриття Мексика — ПАР.

Трансляція з Мексики стартує 11 червня о 20:30 за київським часом на медіасервісі MEGOGO та безкоштовному каналі MEGOGO СПОРТ.

Чемпіонат світу з футболу 2026: церемонія відкриття в Канаді та США

Та свято не завершиться в першу ніч. Вже наступного дня, 12 червня, естафету приймуть Канада та США:

Канада (Торонто, BMO Field): організує технологічне шоу, що має показати мультикультурність країни та її північний колорит.

США (Лос-Анджелес, SoFi Stadium): тут святкуватимуть відкриття мундіалю з голлівудським розмахом. Оскільки Лос-Анджелес вважається світовою столицею розваг, американське шоу планують зробити найгучнішим. Тут виступлять мегазірки першої величини: Katy Perry, LISA (із Blackpink), Future, Anitta, Rema та інші виконавці, які й завершать триденний марафон відкриття чемпіонату світу.

Нагадаємо, безкоштовно подивитися трансляцію відкриття чемпіонату світу з футболу 2026 можна у цифровому ефірі Т2 на телеканалі MEGOGO СПОРТ.

Джерело фото: FIFA.

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