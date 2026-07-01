Стиль жизни Здоровье и красота

Магнитные бури в июле 2026: когда ждать самых сильных геоштормов

Ольга Петухова, редактор сайта 01 июля 2026, 16:00 3 мин.
магнитные бури в июле
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь