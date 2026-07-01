Магнитные бури в июле 2026: когда ждать самых сильных геоштормов

Подробно о календаре магнитных бурь на июль 2026 года — в материале.

Календарь магнитных бурь на июль 2026

График магнитных бурь отображает Kp-индекс (Planetarische Kennziffer) — глобальный показатель геомагнитной активности, который каждые три часа фиксирует колебания магнитного поля Земли под воздействием солнечного ветра. Он является главным инструментом для оценки силы магнитных бурь.

Зеленый цвет (Kp от 0 до 3): Геомагнитное поле Земли спокойное или слабовозмущенное. Это идеальное состояние (зеленая зона), когда космическая погода никак не влияет на самочувствие людей или работу техники.

Желтый цвет (Kp = 4): Магнитосфера находится в активном состоянии. Это еще не полноценная буря, но пограничное состояние. Метеозависимые люди уже могут ощущать легкую усталость или головную боль.

Красный цвет (Kp от 5 до 9): Это сигнал начала магнитной бури. Чем выше цифра, тем сильнее шторм:

Kp = 5: Слабая буря (уровень G1). Возможны незначительные сбои в энергосетях, ухудшение самочувствия.

Слабая буря (уровень G1). Возможны незначительные сбои в энергосетях, ухудшение самочувствия. Kp = 6–7: Умеренная и сильная бури (G2–G3). Сопровождаются яркими полярными сияниями, сбоями спутниковой навигации и сильным давлением на сосуды человека.

Умеренная и сильная бури (G2–G3). Сопровождаются яркими полярными сияниями, сбоями спутниковой навигации и сильным давлением на сосуды человека. Kp = 8–9: Экстремальный шторм (G4–G5). Может вызвать аварии в электросетях и масштабные сбои связи.

Чтобы обезопасить себя, в дни магнитных бурь стоит снизить физические и эмоциональные нагрузки, контролировать артериальное давление, пить больше воды и избегать стрессов.

Самые опасные даты магнитных бурь в мае 2026

Согласно официальным данным 27-дневного прогноза Центра прогнозирования космической погоды (NOAA/SWPC), начало и конец месяца станут наиболее неспокойными.

Главные высокие геомагнитные точки июля 2026:

1 июля — планета оказалась под ударом сильной магнитной бури уровня G1 (индекс Kp достиг 5), что вызвано потоками из корональных дыр и отголосками выбросов массы в конце июня.

— планета оказалась под ударом сильной магнитной бури уровня G1 (индекс Kp достиг 5), что вызвано потоками из корональных дыр и отголосками выбросов массы в конце июня. 8–9 июля — ожидается умеренное возмущение магнитосферы (активное состояние, индекс Kp до 4).

— ожидается умеренное возмущение магнитосферы (активное состояние, индекс Kp до 4). 22 июля — прогнозируется главный пик месяца: повторное достижение штормового уровня G1 (Kp до 5) из-за циклического возвращения высокоскоростных потоков солнечного ветра. Следующие дни (23–25 июля) останутся уязвимыми (Kp около 3–4).

Параллельно в эти даты показатель солнечной активности — радиопоток 10,7 см (10.7 cm Radio Flux) — удерживается на высоких значениях в пределах 120–140 sfu (а в отдельные активные дни будет подниматься выше), что свидетельствует о значительном количестве солнечных пятен и опасности солнечных вспышек. Будьте внимательны к своему здоровью в эти дни!

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