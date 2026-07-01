Магнітні бурі у липні 2026: коли чекати найпотужніших геомагнітних штормів

У липні 2026 року Сонце, перебуваючи на етапі високої активності, активно бомбардує нашу планету радіовипромінюванням та сонячним вітром.

Детально про календар магнітних бур на липень 2026 року — у матеріалі.

Календар магнітних бур на липень 2026

Графік магнітних бур відображає Kp-індекс (Planetarische Kennziffer) — глобальний показник геомагнітної активності, який кожні три години фіксує коливання магнітного поля Землі під впливом сонячного вітру. Він є головним інструментом для оцінки сили магнітних бур.

Зелений колір шкали (Kp від 0 до 3): Геомагнітне поле Землі спокійне або слабозбурене. Це ідеальний стан (зелена зона), коли космічна погода ніяк не впливає на самопочуття людей чи роботу техніки.

Жовтий колір (Kp = 4): Магнітосфера перебуває в активному стані. Це ще не повноцінна буря, але прикордонний стан. Метеозалежні люди вже можуть відчувати легку втому або головний біль.

Червоний колір (Kp від 5 до 9): Це сигнал початку магнітної бурі. Що вища цифра, то сильніший шторм:

Kp = 5: Слабка буря (рівень G1). Можливі незначні збої в енергомережах, погіршення самопочуття.

Слабка буря (рівень G1). Можливі незначні збої в енергомережах, погіршення самопочуття. Kp = 6–7: Помірна та сильна бурі (G2–G3). Супроводжуються яскравими полярними сяйвами, збоями супутникової навігації та сильним тиском на судини людини.

Помірна та сильна бурі (G2–G3). Супроводжуються яскравими полярними сяйвами, збоями супутникової навігації та сильним тиском на судини людини. Kp = 8–9: Екстремальний шторм (G4–G5). Може спричинити аварії в електромережах та масштабні збої зв’язку.

Щоб убезпечити себе, в дні магнітних бур варто знизити фізичні та емоційні навантаження, контролювати артеріальний тиск, пити більше води та уникати стресів.

Найнебезпечніші дати магнітних бур у липні 2026

За офіційними даними 27-денного прогнозу Центру прогнозування космічної погоди (NOAA/SWPC), початок і кінець місяця стануть найбільш неспокійними.

Головні високі геомагнітні точки липня 2026:

1 липня — планета опинилася під ударом сильної магнітної бурі рівня G1 (індекс Kp сягнув 5 ), що викликано потоками з корональних дір та відголосками викидів маси наприкінці червня.

8–9 липня — очікується помірне збурення магнітосфери (активний стан, індекс Kp до 4 ).

22 липня — прогнозується головний пік місяця: повторне досягнення штормового рівня G1 (Kp до 5) через циклічне повернення високошвидкісних потоків сонячного вітру. Наступні дні (23–25 липня) залишатимуться вразливими (Kp близько 3–4).

Паралельно в ці дати показник сонячної активності — радіопотік 10,7 см (10.7 cm Radio Flux) — утримується на високих значеннях у межах 120–140 sfu (а в окремі активні дні підніматиметься вище), що свідчить про значну кількість сонячних плям і спалахову небезпеку. Будьте уважні до свого здоров’я у ці дні!

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