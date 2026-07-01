Магнітні бурі у липні 2026: коли чекати найпотужніших геомагнітних штормів

У липні 2026 року Сонце, перебуваючи на етапі високої активності, активно бомбардує нашу планету радіовипромінюванням та сонячним вітром.
Детально про календар магнітних бур на липень 2026 року — у матеріалі.
Календар магнітних бур на липень 2026
Графік магнітних бур відображає Kp-індекс (Planetarische Kennziffer) — глобальний показник геомагнітної активності, який кожні три години фіксує коливання магнітного поля Землі під впливом сонячного вітру. Він є головним інструментом для оцінки сили магнітних бур.
Зелений колір шкали (Kp від 0 до 3): Геомагнітне поле Землі спокійне або слабозбурене. Це ідеальний стан (зелена зона), коли космічна погода ніяк не впливає на самопочуття людей чи роботу техніки.
Жовтий колір (Kp = 4): Магнітосфера перебуває в активному стані. Це ще не повноцінна буря, але прикордонний стан. Метеозалежні люди вже можуть відчувати легку втому або головний біль.
Червоний колір (Kp від 5 до 9): Це сигнал початку магнітної бурі. Що вища цифра, то сильніший шторм:
- Kp = 5: Слабка буря (рівень G1). Можливі незначні збої в енергомережах, погіршення самопочуття.
- Kp = 6–7: Помірна та сильна бурі (G2–G3). Супроводжуються яскравими полярними сяйвами, збоями супутникової навігації та сильним тиском на судини людини.
- Kp = 8–9: Екстремальний шторм (G4–G5). Може спричинити аварії в електромережах та масштабні збої зв’язку.
Щоб убезпечити себе, в дні магнітних бур варто знизити фізичні та емоційні навантаження, контролювати артеріальний тиск, пити більше води та уникати стресів.
Найнебезпечніші дати магнітних бур у липні 2026
За офіційними даними 27-денного прогнозу Центру прогнозування космічної погоди (NOAA/SWPC), початок і кінець місяця стануть найбільш неспокійними.
Головні високі геомагнітні точки липня 2026:
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1 липня — планета опинилася під ударом сильної магнітної бурі рівня G1 (індекс Kp сягнув 5), що викликано потоками з корональних дір та відголосками викидів маси наприкінці червня.
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8–9 липня — очікується помірне збурення магнітосфери (активний стан, індекс Kp до 4).
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22 липня — прогнозується головний пік місяця: повторне досягнення штормового рівня G1 (Kp до 5) через циклічне повернення високошвидкісних потоків сонячного вітру. Наступні дні (23–25 липня) залишатимуться вразливими (Kp близько 3–4).
Паралельно в ці дати показник сонячної активності — радіопотік 10,7 см (10.7 cm Radio Flux) — утримується на високих значеннях у межах 120–140 sfu (а в окремі активні дні підніматиметься вище), що свідчить про значну кількість сонячних плям і спалахову небезпеку. Будьте уважні до свого здоров’я у ці дні!
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