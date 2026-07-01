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Магнітні бурі у липні 2026: коли чекати найпотужніших геомагнітних штормів

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Липня 2026, 16:00 3 хв.
магнітні бурі в липні
Фото Pexels

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