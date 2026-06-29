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Скільки часу потрібно засмагати щоб засмагнути: поради рятувальників

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Червня 2026, 19:00 3 хв.
кільки потрібно засмагати на сонці щоб засмагнути
Фото Pexels

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