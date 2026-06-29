Скільки часу потрібно засмагати щоб засмагнути: поради рятувальників

Літній відпочинок біля води — це завжди приємно, але фахівці ДСНС нагадують, що сонце вимагає поваги та обережності. Щоб замість гарного відтінку шкіри не отримати сонячний удар або болісні опіки, варто заздалегідь підготувати свій організм.

Наприклад, перед поїздкою до моря корисно проконсультуватися з лікарем, адже певні хронічні хвороби або навіть прийом антибіотиків роблять шкіру надто вразливою до ультрафіолету.

Скільки потрібно засмагати щоб засмагнути: починаємо з малого

Головна помилка багатьох відпусток — намагання отримати все й одразу в перший же день. Рятувальники наголошують, що перші сеанси мають бути дуже короткими. Якщо ти хочеш знати, скільки потрібно засмагати щоб засмагнути безпечно, то почни з 10-15 хвилин.

При цьому безпосередньо під прямими променями краще перебувати не довше 5 хвилин, після чого варто обов’язково піти в затінок на пів години.

Скільки годин потрібно засмагати щоб засмагнути

Коли шкіра трохи звикне до сонця, час перебування на пляжі можна поступово збільшувати. Протягом тижня сеанси доводять до 30-40 хвилин. Тож, скільки часу потрібно засмагати щоб засмагнути до шоколадного кольору, але лікарі застерігають від фанатизму: перебування на сонці понад годину навіть із захисним кремом уже несе шкоду клітинам шкіри.

До того ж пам’ятай, що під час засмаги категорично не можна спати, адже ти ризикуєш отримати сильне перегрівання.

Скільки потрібно засмагати на сонці щоб засмагнути рівномірно

Секрет ідеального кольору не у виснажливих годинах під сонцем, а в правильному часі. Найкращий період для пляжу — до 10 ранку або після 17 години вечора. Не варто розраховувати, скільки годин потрібно засмагати щоб засмагнути в обідній час, адже з 12.00 до 16.00 сонце найбільш агресивне і замість засмаги ви отримаєте лише опіки.

Також важливо розуміти, скільки за часом потрібно засмагати щоб засмагти правильно — краще робити короткі перерви та постійно рухатися, тоді промені лягатимуть рівніше.

За 20 хвилин до виходу на берег обов’язково нанесіть сонцезахисний крем. Фахівці радять не митися милом безпосередньо перед пляжем, адже воно змиває природний захисний шар шкіри. Окрім того, не використовуй парфуми чи дезодоранти, бо їхні компоненти під сонцем можуть залишити на вашому тілі некрасиві пігментні плями.

Коли ти виходиш з води, обов’язково просушуй шкіру рушником. Краплі води діють як маленькі лінзи, що підсилюють дію сонця у кілька разів. Також важливо стежити за тим, скільки разів потрібно засмагати щоб засмагати ефективно протягом сезону — регулярні короткі прогулянки на сонці дадуть кращий результат, ніж один довгий день на пляжі.

ДСНС нагадує, що дітям до трьох років перебувати під прямими променями взагалі не варто, оскільки їхній природний захист ще не сформований. Для малюків обов’язковими є панамки, легкий світлий одяг та постійне перебування під тентом.

Пам’ятай, що засмага протипоказана людям із хронічними хворобами серця, нирок, цукровим діабетом та за наявності будь-яких пухлин. Регулярно пийте чисту воду, ховайте очі за якісними окулярами та насолоджуйтеся літом відповідально.

Коли правила безпеки засвоєні, час збирати валізу. Правильне екіпірування — це не лише про комфорт, а й про ваше виживання під гарячим сонцем. Читай, що треба брати з собою море.

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