Захищає від хвороб: вчені переглянули вплив неважливого органу на здоров’я

Невеликий орган тимус або загруднинна залоза може глибоко впливати на здоров’я та довголіття людини протягом усього життя, допомагаючи організму протидіяти ризику різноманітних захворювань.

Про це пише видання Science Alert із посиланням на нещодавнє дослідження.

Вплив тимуса на здоров’я: що кажуть науковці

Вплив тимуса на здоров’я дорослої людини виявився сильнішим, ніж вважали раніше. Ця залоза відіграє вирішальну роль на початку життя людини, допомагаючи розвивати імунну систему дітей. Але з віком тимус починає зменшуватися та руйнуватися, через що його помилково вважали відносно непотрібним органом, зазначають науковці.

Ця залоза розташована у верхній частині грудної порожнини, безпосередньо за грудиною.

Тепер з’ясувалося, що з віком тимус, який відповідає за дозрівання Т-клітин, не втрачає свого призначення і продовжує й надалі впливати на стан організму.

У своєму дослідженні онколог Х’юго Аертс з Гарвардського університету та його команда проаналізували дані про здоров’я понад 27 тис. осіб, зібрані у двох окремих категоріях: дослідженні серця та дослідженні легень. У цих людей, зокрема, перевіряли стан їхнього тимуса, а потім отримані дані проаналізували за допомогою штучного інтелекту.

Виявилося, що здоров’я тимуса послідовно пов’язане з нижчою смертністю від усіх причин, а також зниженням захворюваності на рак легенів та нижчою смертністю від серцево-судинних хвороб.

Науковці зазначають, що отримані результати ще необхідно перевірити у майбутніх дослідженнях, але вже зараз варто “оновити” розуміння того, як тимус може сприяти тривалості життя у дорослих людей.

Вказується, що погіршити стан цього органу можуть куріння, ожиріння та хронічне запалення. Чим ця залоза здоровіша, тим вона більше може допомогти захистити організм, забезпечуючи кращу імунну функцію. Однак запалення та шкідливі звички можуть пошкодити залозу, яка слабшає та зменшується із віком.

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