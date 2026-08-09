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Захищає від хвороб: вчені переглянули вплив неважливого органу на здоров’я

Марина Слизовська 09 Серпня 2026, 10:00 2 хв.
Вплив тимусу на здоров'я
Фото Unsplash

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