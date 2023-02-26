Кожна п’ята жінка має проблеми з щитовидною залозою — чим так важливі гормони та як стежити їх рівнем

Кожен і кожна стикалися з постійними перепадами настрою, безсонням чи дратівливістю. Помилково зв’язуючи це тільки з психологічним станом організму, а не з гормональним. Своєю чергою стан гормонів є одним з найважливіших показників нашого здоров’я.

Про важливість гормонів, за яких симптомів потрібно звернутись до лікаря та проблеми, які можуть виникнути, Вікнам розповіла ендокринологиня Анастасія Галецька.

Значення гормонів для організму та їх діагностика

Гормони — це речовини, які роблять наш організм повноцінним. Вони діють на безліч внутрішніх процесів та підтримують його динамічну рівновагу. За гормони відповідає ендокринна система, яка містить органи (гіпофіз, гіпоталамус), які своєю чергою регулюють роботу інших залоз (щитовидну, підшлункову, надниркових тощо).

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– Найчастішими гормонами, які страждають від захворювань, є гормони щитоподібної залози. Від цього страждає серцево-судинна, а також нервова система, — каже ендокринологиня.

Кожна п’ята жінка має проблеми з гормонами щитовидної залози.

Натомість однією з найрозповсюдженіших хвороб є цукровий діабет, який пов’язаний з поганою роботою підшлункової залози — виробництвом інсуліну, що зменшує рівень глюкози в крові.

– Всі гормони, які є в нашому організмі, перевіряти немає потреби. Якщо це первинний огляд, то важливо звернути увагу на гормони щитовидної залози та проводити моніторинг рівня глюкози в крові, який покаже наскільки гарно працює підшлункова залоза для попередження чи виключення діабетних станів, — розповідає Анастасія Галецька.

Лікарка зазначає, що всі інші гормони варто здавати вже за окремими рекомендаціями спеціалістів. Дефіцит чи надлишок будь-якого гормону дають досить виражені скарги, що вкажуть на причину.

Коли звертатись до лікаря

Є певний перелік скарг, на які варто звернути увагу. Серед яких можна виділити:

загальна слабкість, втома

сонливість

сильне випадіння волосся

апатія, депресивний стан

порушення менструального циклу

прискорене, зменшене серцебиття

тремор, оніміння рук і ніг

зниження лібідо

Підготовка до здачі аналізів

На результат аналізів впливає не лише якість обладнання чи кваліфікація спеціалістів, а й певні правила. Аналізи на гормони завжди проводять зранку, тому варто:

не вживати їжу за 10-12 годин до здачі аналізів

відмовитись від ранкової кави (спрагу вгамувати мінімальною кількістю води)

зменшити фізичні активності

утриматись від вживання алкоголю та тютюнопаління

обмежити статеве життя

– До того ж є статеві гормони, які здаються в певні дні менструального циклу. Є окремі випадки, коли лікарю потрібно подивитись конкретний гормон в різні фази менструального циклу, важливо дотримуватися рекомендацій від лікаря, — додає лікарка-ендокринологиня.

Як підтримувати рівень гормонів в нормі

Для того щоб гормони й сам організм залишалися в нормі, ендокринологиня радить:

Дотримуватись здорового режиму сну

Потрібно лягати спати не пізніше 23:00. Гормон сну — мелатонін виробляється з настанням темряви, але його пік припадає саме від 00:00 до 03:00 години ночі. З часом ми самі можемо позбавити себе цього гормону.

Відмовитись від вживання швидких вуглеводів

Ендокринологиня наполягає виключити зі свого раціону тістечка, солодощі, випічку. Ці вуглеводи не несуть жодної користі, лише пусті калорії. Натомість краще вживати цільнозернові вуглеводи: різноманітні каші, а також цільнозерновий хліб.

Не зловживати перекусами

Людині повністю вистачає харчування двічі-тричі на день. З кожним новим перекусом ми стимулюємо підшлункову залозу виробляти велику кількість гормону інсуліну. Рівень якого потрібно тримати у нормі.

Включити в раціон йод

Дуже часто захворювання щитоподібної залози пов’язані з дефіцит йоду в організмі. Його рівень можна підтримувати вживання продуктів, багатих на ці елементи: йодована сіль, морська капуста, а також морепродукти.

Стежити за індексом маси тіла та об’ємом талії

Надмірна вага тіла може призвести до серцево-судинних захворювань і ендокринних ускладнень, як цукровий діабет.

Вести здоровий і активний спосіб життя

Відмова від шкідливих звичок, здорове харчування та фізична активність допоможуть підтримати у нормі не тільки гормони, а й весь організм.

Вчасна діагностика організму може запобігти розвиткові багатьох хвороб. Раніше Вікна розповідали, які дослідження організму треба проходити та як часто.