У каждой пятой женщины проблемы с щитовидной железой — чем так важны гормоны и как следить за их уровнем

Каждый и каждая сталкивались с постоянными перепадами настроения, бессонницей или раздражительностью. Ошибочно связывая это только с психологическим состоянием организма, а не с гормональным. В свою очередь состояние гормонов является одним из важнейших показателей нашего здоровья.

О важности гормонов, при каких симптомах нужно обратиться к врачу, Вікнам рассказала эндокринолог Анастасия Галецкая.

Значение гормонов для организма и их диагностика

Гормоны – это вещества, которые делают наш организм полноценным. Они действуют на множество внутренних процессов и поддерживают динамическое равновесие. За гормоны отвечает эндокринная система, содержащая органы (гипофиз, гипоталамус), которые в свою очередь регулируют работу других желез (щитовидную, поджелудочную, надпочечников и т.п.).

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– Самыми частыми гормонами, страдающими заболеваниями, являются гормоны щитовидной железы. От этого страдает сердечно-сосудистая, а также нервная система, говорит эндокринолог.

Каждая пятая женщина испытывает проблемы с гормонами щитовидной железы.

Одной из самых распространенных болезней является сахарный диабет, который связан с плохой работой поджелудочной железы — производством инсулина, что уменьшает уровень глюкозы в крови.

– Все гормоны, которые есть в нашем организме, проверять нет нужды. Если это первичный осмотр, важно обратить внимание на гормоны щитовидной железы и проводить мониторинг уровня глюкозы в крови, который покажет насколько хорошо работает поджелудочная железа для предупреждения или исключения диабетных состояний, — рассказывает Анастасия Галецкая.

Врач отмечает, что все остальные гормоны следует сдавать уже по отдельным рекомендациям специалистов. Дефицит или избыток любого гормона дают достаточно выраженные жалобы, которые укажут на причину.

Когда обращаться к врачу

Есть определенный перечень жалоб, на которые следует обратить внимание. Среди которых можно выделить:

общая слабость, усталость

сонливость

сильное выпадение волос

апатия, депрессивное состояние

нарушение менструального цикла

учащенное, уменьшенное сердцебиение

тремор, онемение рук и ног

снижение либидо

Подготовка к сдаче анализов

На результаты анализов влияет не только качество оборудования или квалификация специалистов, но и определенные правила. Анализы на гормоны всегда проводят с утра, поэтому стоит:

не употреблять пищу за 10-12 часов до сдачи анализов

отказаться от утреннего кофе (жажду утолить минимальным количеством воды)

уменьшить физические активности

воздержаться от употребления алкоголя и курения

ограничить половую жизнь

– К тому же, есть половые гормоны, которые сдаются в определенные дни менструального цикла. Есть частные случаи, когда врачу нужно посмотреть конкретный гормон в разные фазы менструального цикла, важно соблюдать рекомендации от врача, — добавляет эндокринолог.

Как поддерживать уровень гормонов в норме

Для того чтобы гормоны и сам организм оставались в норме, эндокринолог советует:

Соблюдать здоровый режим сна

Нужно ложиться спать не позже 23:00. Гормон сна – мелатонин производится с наступлением темноты, но его пик приходится именно с 00:00 до 03:00 часов ночи. Со временем мы сами можем лишить себя этого гормона.

Отказаться от употребления быстрых углеводов

Эндокринолог настаивает исключить из своего рациона пирожные, сладости, выпечку. Эти углеводы не приносят никакой пользы, только пустые калории. Вместо этого лучше употреблять цельно зерновые углеводы: разнообразные каши, а также цельнозерновой хлеб.

Не злоупотреблять перекусами

Человеку полностью хватает питания два-три раза в день. С каждым новым перекусом мы стимулируем поджелудочную железу вырабатывать большое количество гормона инсулина. Уровень которого нужно держать в норме.

Включить в рацион йод

Очень часто заболевания щитовидной железы связаны с дефицитом йода в организме. Его уровень можно поддерживать употребление продуктов, богатых этими элементами: йодированная соль, морская капуста, а также морепродукты.

Следить за индексом массы тела и объемом талии

Избыточный вес тела может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и эндокринным осложнениям, как сахарный диабет.

Вести здоровый и активный образ жизни

Отказ от вредных привычек, здорового питания и физической активности помогут поддержать в норме не только гормоны, но и весь организм.

Своевременная диагностика организма может предотвратить развитие многих болезней. Ранее окна рассказывали, какие исследования организма нужно проходить и как часто.