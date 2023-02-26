У каждой пятой женщины проблемы с щитовидной железой — чем так важны гормоны и как следить за их уровнем

Каждый и каждая сталкивались с постоянными перепадами настроения, бессонницей или раздражительностью. Ошибочно связывая это только с психологическим состоянием организма, а не с гормональным. В свою очередь состояние гормонов является одним из важнейших показателей нашего здоровья.
О важности гормонов, при каких симптомах нужно обратиться к врачу, Вікнам рассказала эндокринолог Анастасия Галецкая.
Гормоны – это вещества, которые делают наш организм полноценным. Они действуют на множество внутренних процессов и поддерживают динамическое равновесие. За гормоны отвечает эндокринная система, содержащая органы (гипофиз, гипоталамус), которые в свою очередь регулируют работу других желез (щитовидную, поджелудочную, надпочечников и т.п.).
– Самыми частыми гормонами, страдающими заболеваниями, являются гормоны щитовидной железы. От этого страдает сердечно-сосудистая, а также нервная система, говорит эндокринолог.
Каждая пятая женщина испытывает проблемы с гормонами щитовидной железы.
Каждая пятая женщина испытывает проблемы с гормонами щитовидной железы.
Одной из самых распространенных болезней является сахарный диабет, который связан с плохой работой поджелудочной железы — производством инсулина, что уменьшает уровень глюкозы в крови.
– Все гормоны, которые есть в нашем организме, проверять нет нужды. Если это первичный осмотр, важно обратить внимание на гормоны щитовидной железы и проводить мониторинг уровня глюкозы в крови, который покажет насколько хорошо работает поджелудочная железа для предупреждения или исключения диабетных состояний, — рассказывает Анастасия Галецкая.
Врач отмечает, что все остальные гормоны следует сдавать уже по отдельным рекомендациям специалистов. Дефицит или избыток любого гормона дают достаточно выраженные жалобы, которые укажут на причину.
Есть определенный перечень жалоб, на которые следует обратить внимание. Среди которых можно выделить:
На результаты анализов влияет не только качество оборудования или квалификация специалистов, но и определенные правила. Анализы на гормоны всегда проводят с утра, поэтому стоит:
– К тому же, есть половые гормоны, которые сдаются в определенные дни менструального цикла. Есть частные случаи, когда врачу нужно посмотреть конкретный гормон в разные фазы менструального цикла, важно соблюдать рекомендации от врача, — добавляет эндокринолог.
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Для того чтобы гормоны и сам организм оставались в норме, эндокринолог советует:
Нужно ложиться спать не позже 23:00. Гормон сна – мелатонин производится с наступлением темноты, но его пик приходится именно с 00:00 до 03:00 часов ночи. Со временем мы сами можем лишить себя этого гормона.
Эндокринолог настаивает исключить из своего рациона пирожные, сладости, выпечку. Эти углеводы не приносят никакой пользы, только пустые калории. Вместо этого лучше употреблять цельно зерновые углеводы: разнообразные каши, а также цельнозерновой хлеб.
Человеку полностью хватает питания два-три раза в день. С каждым новым перекусом мы стимулируем поджелудочную железу вырабатывать большое количество гормона инсулина. Уровень которого нужно держать в норме.
Очень часто заболевания щитовидной железы связаны с дефицитом йода в организме. Его уровень можно поддерживать употребление продуктов, богатых этими элементами: йодированная соль, морская капуста, а также морепродукты.
Избыточный вес тела может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и эндокринным осложнениям, как сахарный диабет.
Отказ от вредных привычек, здорового питания и физической активности помогут поддержать в норме не только гормоны, но и весь организм.
Своевременная диагностика организма может предотвратить развитие многих болезней. Ранее окна рассказывали, какие исследования организма нужно проходить и как часто.