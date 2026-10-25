Більша кількість кроків на день може покращити увагу — дослідження

Щоденна кількість кроків є інформативним показником для тих, хто точно хоче знати рівень своєї повсякденної активності. Але ця цифра демонструє не лише рухливість, а ще й прогнозує можливий рівень уваги та навички прийняття рішень.

Про це пише видання Science Alert.

Чи може більша кількість кроків на день покращити увагу

У дослідженні, яке тривало 14 років, проаналізували об’єктивні дані фітнес-трекерів та показники артеріального тиску у понад 3 тис. людей. Також учасники пройшли тестування, на якому оцінювалися: тривалість уваги; здатність ігнорувати інформацію, що відволікає; вибір між негайною та відкладеною винагородою, а також вміння розпізнавати емоції на обличчі.

Повідомляється, що усіх учасників розділили на такі групи: 5 108 кроків на день, 8 875 кроків на день та 14 161. Тестування показало, що активніші групи учасників мали кращі результати, ніж найменш активна група.

З урахуванням різноманітних факторів, які відрізняли учасників, показники тривалості уваги були вищими на 1,76 бала в середній групі (8875 кроків) та на 2,17 бала в найактивнішій (14161 крок).

Когнітивні відмінності були незначними.

Розпізнавання емоцій обличчя суттєво не відрізнялося між групами, а зміни активності з часом не були суттєво пов’язані з когнітивними показниками.

Це дослідження не визначило щоденну ціль для покращення концентрації уваги. Однак майбутні повторні тести допоможуть з’ясувати, як активність впливає на когнітивні зміни з часом.

— Наше дослідження було обсерваційним і не було розроблено для визначення оптимальної кількості щоденних кроків для когнітивного здоров’я, – зазначив психіатр Олаолува Окусага.

Раніше вчені розповіли, що насправді рятує від деменції та діабету, і це не 10 тис. кроків на день.

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