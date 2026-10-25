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Більша кількість кроків на день може покращити увагу — дослідження

Марина Слизовська, редакторка сайту 25 Жовтня 2026, 09:00 2 хв.
кількість кроків на день для покращення уваги
Фото Unsplash

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