Стиль життя

Коли день ветеринара 2026: дата та історія свята спеціалістів, які рятують життя тварин

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Серпня 2026, 08:00 3 хв.
день ветеринара 2026
Фото Unsplash

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