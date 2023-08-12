Вони невтомно рятують котиків, собак, та всіх-всіх тварин, які потребують допомоги. Особливо їхня робота стала незамінною під час війни, коли тисячі хвостиків страждають від вибухів та стресу.
13 серпня в Україні відзначають День ветеринара. А ми підготували для тебе теплі та щирі привітання з Днем ветеринара, які ти можеш надіслати лікарю.
Подякувати за порятунок та лікування тварин — ніколи не буває зайвим. Особливо у професійне свято. Тому ми зібрали для тебе привітання у прозі та віршах для ветеринарів у цей день. Вибирай, яке сподобалося найбільше, та надсилай лікарю свого чотирилапого.
І щоб кішка не хворіла,І здоровим песик жив,Вмить берешся ти за діло,Не шкодуєш власних сил!
Нехай ветеринара працяцінуватиметься всюди,І щастя, радість та турботу,Принесуть чудові люди!
І щоб кішка не хворіла,І здоровим песик жив,Вмить берешся ти за діло,Не шкодуєш власних сил!
Нехай ветеринара працяцінуватиметься всюди,І щастя, радість та турботу,Принесуть чудові люди!
З Днем ветеринара я вас вітаю,Від щирого серця щастя бажаю!Поспішаєте до пухнастиків завжди,Свою радість і зцілення нести.
Хто лапу поранив, хто хвоста прищемив,Ви лікуєте тих, хто враз заскулив.Ми вам вдячні за ваше тепло,За вмілі руки та серця добро!
З Днем ветеринара я вас вітаю,Від щирого серця щастя бажаю!Поспішаєте до пухнастиків завжди,Свою радість і зцілення нести.
Хто лапу поранив, хто хвоста прищемив,Ви лікуєте тих, хто враз заскулив.Ми вам вдячні за ваше тепло,За вмілі руки та серця добро!
Нехай ваші пацієнтиМенше гарчать на вас.Нехай тільки подякуВисловлюють повсякчас.
Хай будуть будні простимиБез нагальних проблем,Нехай буде більше радіснихНа роботі тем.
Нехай ваші пацієнтиМенше гарчать на вас.Нехай тільки подякуВисловлюють повсякчас.
Хай будуть будні простимиБез нагальних проблем,Нехай буде більше радіснихНа роботі тем.
У цей же день професійне свято відзначають і будівельники. Читай детальніше про День будівельника.
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