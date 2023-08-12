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Щодня рятують чотирилапих і пернатих! Привітання з Днем ветеринара у віршах та прозі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 12 Серпня 2023, 08:15
З Днем ветеринара! Щирі та приємні привітання у прозі та віршах
Фото: Pexels

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