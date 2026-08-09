Вони невтомно рятують котиків, собак, та всіх-всіх тварин, які потребують допомоги. Особливо їхня робота стала незамінною під час війни, коли тисячі хвостиків страждають від вибухів та стресу.

У другу неділю серпня в Україні відзначають День ветеринара. Отже, цьогоріч свято припадає на 9 серпня. А ми підготували для тебе теплі та щирі привітання з Днем ветеринара, які ти можеш надіслати лікарю.

З Днем ветеринара! Щирі та приємні привітання у прозі та віршах

Подякувати за порятунок та лікування тварин — ніколи не буває зайвим. Особливо у професійне свято. Тому ми зібрали для тебе привітання у прозі та віршах для ветеринарів у цей день. Вибирай, яке сподобалося найбільше, та надсилай лікарю свого чотирилапого.

З Днем ветеринара! Бажаю міцного здоров’я, щастя, успіхів та натхнення. Нехай робота завжди дарує задоволення, а пацієнти будуть здоровими та щасливими.

Вітаю з професійним святом — Днем ветеринара! Ваша робота надважлива і потрібна. Дякую за здоров ‘я наших улюбленців та невтомну роботу!

Днем ветеринара! Ваша робота надважлива і потрібна. Дякую за здоров ‘я наших улюбленців та невтомну роботу! Ваша професія — покликання, яке вимагає великої любові до тварин і сили. Дякую за те, що ви щодня робите можливе й неможливе, аби наші пухнасті були здоровими.

покликання, яке вимагає великої любові до тварин і сили. Дякую за те, що ви щодня робите можливе й неможливе, аби наші пухнасті були здоровими. У цей день я вітаю Вас із Днем ветеринара! Ви не просто лікарі, а справжні герої, які дарують життя та здоров’я сотням пухнастиків. Зі святом!

З Днем ветеринара! Ваші старання, любов до тварин та чуйність творять справжні дива. Нехай у Вас завжди будуть натхнення, енергія та сила.

Вітаю з Днем ветеринара! Здоров’я, радості та вдячних хвостиків поруч. Ти рятуєш життя — і це неймовірно цінно!

Щиро вітаю з професійним святом — Днем ветеринара! Бажаю невичерпної енергії, вдячних пацієнтів, професійного зростання та простого людського щастя. Нехай добро, яке ти даруєш, завжди повертається сторицею.

З Днем ветеринара! Нехай у твоєму житті буде більше муркотіння, ніж хвилювань, і мінімум укусів. Твоя робота — це справжнє покликання. Дякую за те, що рятуєш наших чотирилапих!

Привітання з Днем ветеринара у віршах

І щоб кішка не хворіла,

І здоровим песик жив,

Вмить берешся ти за діло,

Не шкодуєш власних сил! Нехай ветеринара праця

цінуватиметься всюди,

І щастя, радість та турботу,

Принесуть чудові люди!

З Днем ветеринара я вас вітаю,

Від щирого серця щастя бажаю!

Поспішаєте до пухнастиків завжди,

Свою радість і зцілення нести. Хто лапу поранив, хто хвоста прищемив,

Ви лікуєте тих, хто враз заскулив.

Ми вам вдячні за ваше тепло,

За вмілі руки та серця добро!

Нехай ваші пацієнти

Менше гарчать на вас.

Нехай тільки подяку

Висловлюють повсякчас. Хай будуть будні простими

Без нагальних проблем,

Нехай буде більше радісних

На роботі тем.

У цей же день професійне свято відзначають і будівельники. Читай детальніше про День будівельника.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!