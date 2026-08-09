Стиль життя Свята

Привітання з Днем ветеринара у віршах та прозі: для тих, хто щодня рятує чотирилапих

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 09 Серпня 2026, 09:00 3 хв.
привітання з днем ветеринара
Фото Unsplash

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