Християни східного і західного обряду споконвіку шанують пророка Іллю — одного з найвідданіших служителів Бога. Він настільки палко дотримувався всіх настанов та відповідально виконував свою місію серед численної кількості язичників, що отримав честь бути перенесеним до неба раніше, ніж його торкнулася смерть.

Бог на вогняній колісниці поніс Іллю у вихорі до себе. Згодом він являвся Ісусу та трьом його учням на горі Фавор. За новим календарем, діяльність пророка відзначають 20 липня. Ми підготували для тебе привітання з Днем пророка Іллі у віршах, прозі та картинках.

З Днем святого пророка Іллі: привітання у віршах

Пророк Ілля всю нечисть з неба виганяє,

І духів злих, нечистих проганяє,

Вражає кожного, хто має задум інший,

І стежить за діяннями Всевишній.

Сьогодні Ільїн день, вітаємо!

В здоров’ї жити довгії роки бажаємо,

Щоб будинок завжди був повною чашею,

Щоб все відмінно було у житті вашому!

***

Ілля твердий та сильний, наче скеля,

Навколо себе друзів згуртував.

Він в нас завжди рішучий, вірний,

Господь його на працю надихав.

Бажаємо одного — допомоги,

Напуття, віри і любові Бога.

***

У день нехай Іллі Пророка,

До мрії здійсниш ти потужні кроки,

й життя ніколи не буде сірим,

Господь укріпить силу віри!

***

Ільїн день настав, а значить,

З тим вітаю я тебе!

Від душі бажаю щастя,

Хай незгода омине.

Нехай переслідує везіння,

Обіймає міцно позитив.

Зірка хай підтримує вечірня,

Ну, а поруч буде креатив.

***

В День Іллі зичу любові

І потужних перемог,

А головне — міцнющого здоров’я

Нехай ваш дім оберігає Бог!

З Днем пророка Іллі: картинки українською мовою

Які ж привітання зі святом без картинок? Ми підготували для тебе красиві листівки з щирими привітаннями з Днем пророка Іллі. Порадуй рідних та близьких своєю увагою в цей святковий день.

Привітання з Днем пророка Іллі: щирі побажання з нагоди свята в картинках, віршах та прозі / 6 Фотографій

Привітання зі святом Іллі у прозі

Нехай Ільїн день не лякає Вас своїми холодами, нехай з приходом цього свята погода псується лише на вулиці, а у Вас і в короткі дощові дні, і в темні осінні ночі на душі буде по-літньому тепло від сімейного щастя та добробут в домі.

***

В Іллін день бажаю радості та доброти! Нехай твоє життя буде безхмарним, як небо. Бажаю зібрати щедрий урожай та отримати Боже благословення на щасливе життя! Нехай аромат свіжої випічки наповнить будинок затишком та теплом!

***

В Іллін день бажаю міцного здоров’я тобі та твоїй родині. Бажаю ладу та щастя, достатку та радості. Нехай тебе не лякає ні грім, ні блискавка. Нехай до осені це літо ще тішить строкатими фарбами, хорошими врожаями, сонячними днями, дзвінкими піснями.

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Нехай Ілля благословить ваш будинок, зробить його хлібосольним, заможним і щасливим. Нехай у вашому домі завжди витає аромат хліба, запах щастя і веселий сміх друзів. Бажаємо багато сонця, яке зігріє ваші душі, наповнить серця любов’ю, вірою, щирістю і добром. З Ільїним днем!

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В Іллін день бажаю сонячного настрою, радості й натхнення, благості та успіхів! Нехай навколо панує атмосфера любові й достатку. Бажаю відмінного врожаю у всіх сферах! Віри бажаю міцної, любові справжньою, дружби вірною, добра і мудрості!

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Нехай день Іллі стане для тебе нагадуванням про чистоту думок, щирість серця та готовність бути милосердним щосекунди. Нехай приклад Іллі стане для тебе натхненням бути кращою версією себе попри всі негаразди та випробування.

Незабаром на нас чекає Медовий, Яблучний і Горіховий Спас. У які дати відзначатимемо ці свята за новим календарем, читай у матеріалі.

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