Свята

Медовий, Яблучний та Горіховий Спас: дати святкування за новим календарем

Ольга Петухова 30 Липня 2024, 15:45
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Фото: Facebook

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