Медовий, Яблучний та Горіховий Спас: дати святкування за новим календарем

Щороку влітку віряни східного обряду святкують одразу три Спаси: Яблучний, Медовий та Горіховий. В цих святах тісно пов’язані християнські та народні традиції. Як саме їх відзначають і як змінилися дати згідно з новим церковним календарем УАПЦ — читай у матеріалі.

Коли святкують Яблучний, Медовий та Горіховий Спас

Цьогоріч дата святкування Яблучного, Горіхового та Медового Спасів змінилася, адже Православна церква України перейшла на новий календар. Тож тепер дати Спасів змістилися на 13 днів раніше.

1 серпня — Перенесення чесного хреста або Медовий Спас, Маковій;

6 серпня — Преображення Господнє або Яблучний Спас;

15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці або Горіховий Спас.

За церковною традицією, усі Спаси пов’язані з біблейською історією, а сама назва походить від слова “Спаситель”.

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Але є й інша версія: в цей період починали активну заготівлю продуктів на зиму, тож слово “спас” є видозміненим від “запас, запасатися”.

Медовий Спас — 1 серпня 2024 року. Традиції святкування

Медовий Спас в церковній традиції вважається днем семи мучеників Маковеїв і Святом Перенесення Чесного Хреста. В цей день згадують, як у давнину у Константинополі (нині Стамбулі) винесли частинки справжнього Господнього хреста з імператорського палацу до Софійського храму.

А також вшановують пам’ять сімох братів Маккавеїв, яких у 166 році до н. е. на очах у їхньої матері стратив сирійський цар Антіох Епіфан. Брати прийняли мученицьку смерть, бо відмовилися поклонялися язичницьким богам.

З цього дня починається так звана Спасівка — Успенський піст, який триває два тижні.

На Маковія заведено освячувати воду, квіти та мак.

У букетах, які освячують, неодмінно має бути мак. Букет тому й називають маковійчик або маковейка. Також в букети додають чорнобривці, жоржини, айстри та різні трави: м’яту, чебрець, полин, деревій.

Після освячення маковійчик тримають за образами до наступної до весни. А якщо прихопить якась хвороба — цілющими освяченими травами з букета можна лікуватися.

Навесні мак з нього заведено розсіювати по городу, а сухі квіти на Благовіщення дівчата мали вплітати до кіс — щоб волосся було густим.

Серед пасічників побутувало повір’я, що якщо до першого Спаса не зібрати мед, його заберуть бджоли з інших пасік. Тому в народі цей Спас прозвали Медовим.

На Маковія святять свіжовикачаний мед, пригощають ним гостей. Раніше в цей день пекли так звані шулики — коржики, які ламали на дрібні шматочки й заливали медовою водою з розтертим маком. Неймовірно духмяний смаколик! Готували також усілякі пироги з маком, а також вареники та пампушки.

Яблучний Спас — 6 серпня 2024 року

Яблучний Спас або свято Преображення Господнього. В цей день згадують іншу біблейську подію, коли Христос явив себе своїм учням в усій силі й красі своєї Божественної природи.

За Старим Завітом Ісус узяв із собою на гору Фавор трьох найближчих учнів — Петра, Якова та Іоана. Коли Ісус почав молитися, учні побачили його преображення: його обличчя сяяло, немов сонце, а одяг став білим як сніг.

У день Преображення Господнього церква прославляє чудесне поєднання у Христі Божества і людини й Бога і людства.

У цей день традиційно освячують яблука та готують з них страви.

Горіховий Спас — 15 серпня 2024 року

Завершується цикл з трьох Спасів Горіховим Спасом. Раніше його відзначали 29 серпня. У 2024 році — 16 серпня. Свято відзначають на згадку про перенесення Нерукотворного образу Господнього до Константинополя. Вважається, що цей образ, є зображенням Ісуса Христа, яке залишилося внаслідок дотику до тканини після вмивання.

Іще це свято називають Хлібним, Полотняним, Малим, Холодним або Нерукотворним Спасом.

Але головна його назва — Горіховий, адже в цей час заведено збирати горіхи, освячувати їх, пекти з ними пироги та пригощати інших з побажанням доброго здоров’я та добробуту.

Раніше ми давали новий церковний календар на 2024 рік — дізнайся дати святкування усіх найважливіших православних свят.

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