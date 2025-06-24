День рівноапостольного князя Володимира 2025: пам’ять про хрестителя і державотворця

Серед літа, коли липень обіймає Україну спекою та зеленню, віряни вшановують одного з найвеличніших постатей нашої історії — князя Володимира Великого. Він не просто залишився у підручниках як воїн, реформатор чи дипломат. Ця людина стала символом глибоких змін.

У цьому році День святого Володимира ми відзначатимемо вже за новим церковним календарем. І хоча дата змінилася, значення постаті рівноапостольного князя лише зміцніло в серцях українців. Тож читай просто зараз, коли святкуємо День рівноапостольного князя 2025.

Коли День Володимира 2025

Раніше українські церкви згадували святого 28 липня. Але після переходу на новоюліанський календар (з 1 вересня 2023 року) дати більшості церковних свят були зміщені на 13 днів раніше.

День святого Володимира 2025 припадає на 15 липня. Цього ж дня українці відзначають ще одне важливе свято — День хрещення Київської Русі, адже саме Володимир Великий стояв за цим історичним рішенням, що змінило не лише релігію, а й культуру нашого народу.

День рівноапостольного князя Володимира 2025: значення свята

Онук святої княгині Ольги народився близько 960 року і правив Руссю у ключовий період її становлення. Його ім’я асоціюється з переходом від язичництва до християнства, із духовним пробудженням та відкриттям України-Русі до світу.

У 988 році князь прийняв хрещення, одружився з візантійською принцесою Анною і запровадив християнство як державну релігію. Саме це стало тим кроком, що вплинув на духовність, освіту, мистецтво і міжнародні зв’язки Київської держави.

Князь заснував Десятинну церкву — перший кам’яний храм у Києві, яка стала символом нової віри. Володимир також почав карбувати власні золоті монети і використовував тризуб як династичний елемент — той самий, що сьогодні є гербом України.

У День святого Володимира віряни приходять до храмів, щоби помолитися біля його ікони. За переказами, молитви до святого князя мають особливу силу, зокрема допомагають у зціленні. Одна з легенд розповідає, що перед хрещенням Володимир майже втратив зір, але після занурення у воду прозрів — і фізично, і духовно.

Святкування цього дня — це не лише пам’ять про історичну подію. Це нагадування про нашу ідентичність, віру, силу єдності.

Також читай, які інші церковні свята відзначаємо в липні 2025.

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