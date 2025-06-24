Різдво Івана Хрестителя 2025: що варто знати про свято і святого

Різдво Івана Хрестителя, або як ще кажуть — Івана Предтечі, в Україні відзначають 24 червня. Це особливий день у церковному календарі, бо мова йде не просто про святого, а про пророка, який йшов перед Ісусом Христом і охрестив його у водах Йордана. Звідси й імена Івана — Предтеча і Хреститель.

Про Різдво Івана Хрестителя, його життя, загибель і як вшановують святого — розказуємо далі.

Різдво Івана Предтечі: що каже Біблія про його народження та життя

Іван народився за півроку до Ісуса, і його поява на світ була чудесною. За Євангелієм, батьки майбутнього пророка — священик Захарія та праведна Єлисавета — вже були в поважному віці й не могли мати дітей.

Але одного разу, коли Захарія служив у храмі, йому з’явився ангел і сповістив, що в них народиться син Іван і що він стане пророком.

Так і сталося. Іван рано, ще дитиною, осиротів і ріс аскетом. В юні роки жив у пустелі, носив грубий одяг, харчувався диким медом і сараною. Він говорив про покаяння та духовне очищення, його проповіді були короткими, але били прямо в серце.

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Коли прийшов час, Іван Предтеча виконав головну місію свого життя — охрестив у водах Йордану Ісуса Христа, мовивши, що сам він хрестить водою, а Ісус хреститиме Духом Святим.

Але доля Івана Хрестителя була трагічною. Він сміливо викривав гріхи сильних світу цього, зокрема — беззаконний шлюб царя Ірода Антипи з дружиною свого брата Іродіадою.

За це правитель кинув його у в’язницю, а Іродіада затаїла лють. Одного разу під час бенкету дочка Іродіади — Саломея — гарно танцювала, і Ірод пообіцяв за це виконати будь-яке її бажання.

Мати намовила Саломею, щоб вона попросила голову Івана Хрестителя. Ірод, хоча й не хотів вбивати пророка, мав виконати обітницю. Івана стратили мечем, а дочка Іродіади на таці піднесла його голову матері.

Євангелія прямо не описує, як саме бог покарав Ірода й Іродіаду та її дочку, але в апокрифічних джерелах є розповіді про те, що Саломея загинула, провалившись під лід, гострою кромкою якого їй відтяло голову.

Ірод Антипа не мав спокою, його мучила совість і страх та переслідував голос пророка. За порадою Іродіади подружжя вирушило до Риму, де їх звинуватили в державній зраді та заслали до Галлії (нині Франція). Там вони мешкали до самої смерті — в бідності та зневазі.

Різдво Івана Хрестителя — церковні та народні традиції святкування

Попри сумну долю, Різдво Івана Хрестителя — світле і радісне свято. У цей день у храмах читають канонічні тексти про народження та життя пророка. Люди моляться Івану Хрестителю, просять про духовне очищення, мудрість і витримку.

Часто моляться за дітей, за тих, хто стоїть перед важливим вибором або шукає свого покликання. Також в цей день у церквах освячують воду, трави та квіти.

Різдво Івана Хрестителя припадає на 24 червня, коли святкують Івана Купала. У дохристиянські часи це було язичницьке свято літнього сонцестояння, коли розпалювали багаття і так захищали себе від зла.

Згодом ці два свята — язичницького Івана Купала і Різдво Івана Предтечі — змішалися, але це аж ніяк не шкодить події, зміст якого лишається тим самим: бажання очиститися та надія на щось хороше і сонячне.

А ще сьогодні можна вітати знайомих Іванів, які народилися влітку, з іменинами. Дізнайся більше про значення імені, характер іменинника і надійшли привітання з днем ангела Івана.

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