Стиль життя Свята

Різдво Івана Хрестителя 2025: що варто знати про свято і святого

Ольга Петухова, редакторка сайту 24 Червня 2025, 11:45
різдво івана предтечі
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь