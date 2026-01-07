День ангела Івана: дата, значення імені, щирі привітання зі святом

Ім’я Іван століттям не виходить із десятка найпопулярніших, мабуть, тому, що головні якості цього чоловіка — впевненість у собі, простодушність і водночас мудрість, а також уміння бути щирим, добропорядним та розсудливим — цінуються понад усе. Коли святкує День ангела Івана, все про його характер та уподобання — у нашому матеріалі.

Коли День ангела Івана 2026

У святцях ім’я Іван зустрічається щомісяця, і чи не кожного дня. Проте є деякі особливі дати, важливі для кожного, то має це величне ім’я: у вересні це — день зачаття Іоанна Хрестителя, який відзначають 23 вересня (раніше 6 жовтня).

Також особливими для Іванів є дати:

Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;

Собор (день пам’яті) Іоанна Предтечі — 7 січня;

День Іоанна Богослова — 26 вересня.

До кінця місяця в Іванів буде іще кілька іменин: 26, 28, 29 вересня.

Яке 23 вересня церковне свято

Згідно зі старим Заповітом, батьки Святого Іоанна Хрестителя, священник Захарія та його дружина Єлисавета, жили праведним життям, молилися Богу, але він довгі роки не дарував їм дитя. І лише коли вони були поважного віку, сталося диво.

Одного разу, коли Захарія, служив у Єрусалимському храмі, йому явився ангел Господній, який сповістив, що Єлисавета народить сина, якого вони назвуть Іоанном. Священник не повірив, що це можливо, і був покараний за те німотою, яка тривала аж до народження сина.

Долею Іоанну Хрестителю було передбачене відіграти надважливу роль в історії християнства: саме він після років життя в пустелі, в умовах суворої аскези, повернувся до світу людей, аби у водах Йордану хрестити Ісуса Христа.

Значення імені Іван

Іван відкритий до спілкування, добродушний, цінує родину. Він завжди в курсі справ своїх братів та сестер. Йому не притаманний егоїзм, напроти — це простодушна та відверта людина, яка не любить дипломатії та норовить йти навпростець.

Проте він впертий, доволі розсудливий, у нього сильні моральні принципи, тож намагається вчиняти “по совісті”. В справах — доволі неквапливий, поспішати не звик. Цінує порядок, відповідально ставиться до роботи, і це завжди помічає керівництво.

Дружині Івана краще одразу зрозуміти, що на неї чекає “веселе” життя: в домі завжди буде повно друзів та родичів, а її чоловік, хоча й намагатиметься бути вірним, не проти перевірити свої чоловічі чари на її подружці.

Іван із задоволенням виконує домашню чоловічу роботу, грається з дітьми. Вони його обожнюють.

Привітання з Днем ангела Івана своїми словами

Друже, цього святкового дня хочу побажати тобі більше сонячних моментів у житті, радості, любові та гармонії зі світом навколо. І нехай ангел охоронець береже тебе від необдуманих вчинків та ризикованих пригод!

***

Іване, з Днем ангела тебе! Бажаю тобі безмежного щастя, щоденної радості, довгого здорового життя! Нехай не буде на твоєму шляху ані смутку, ані брехні, ані бід, а удача чекає за кожним кутом!

***

Іване, щиро вітаю тебе із чудовим святом — Днем ангела. Нехай твій ангел-охоронець дає тобі крила, нехай надихає на добрі справи та гарні вчинки! Лишайся таким же добрим, чуйним, веселим і компанійським, яким ми любимо тебе!

***

Не важливо, яке сьогодні небо — ясне чи похмуре, дощове чи сонячне, головне, що звідти дивиться твій Ангел і підтримує тебе. Зі святом! Вір у нього, і він завжди допоможе!

***

Іване, з усього серця вітаю тебе з Днем ​​ангела і бажаю яскравих зір на небі, які освятять тобі шлях до найзаповітнішої мрії, доброї удачі та креативних ідей! Щирої любові, великих надій та яскравих моментів щастя!

