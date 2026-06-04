Коли святять віночки у 2026: символіка та дата свята Божого Тіла

Свято Тіла і Крові Христових — велична християнська урочистість, яка глибоко вкорінена в католицькій духовності та єднає віру, традиції й обрядовість. Відзначається це свято на шістдесятий день після Великодня, у четвер, що йде після Трійці, тобто кожного року має іншу дату в календарі. Це свято присвячене Євхаристії — Таїнству, в якому віряни приймають Тіло і Кров Ісуса Христа, згідно з Його заповітом на Таємній вечері.

У цей день віряни приносять до церкви віночки з трав, квітів та зелені — їх освячують під час служби, після чого висять над входами до домівок або вивішують у святині, вірячи в захисну силу духовного дару. Ця традиція має глибоке народне коріння й була поширена в різних країнах, особливо Австрії, Польщі, Бразилії, Хорватії.

Читай, якого числа відбувається освячення віночків на свято Божого Тіла та що символізують віночки — у матеріалі.

Коли освячують віночки в церкві

У 2026 році в Україні Свято Тіла і Крові Христових припадає на четвер, 11 червня. А на Заході, приміром, у Польщі — на 4 червня.

Саме цього дня в католицьких храмах відбудеться освячення віночків — вони стануть оберегами для осель та символічно поєднаються з містичною атмосферою процесії.

Крім освячення віночків, святкування супроводжується прикрашанням вулиць квітами, розкиданням пелюсток під час процесій, інколи влаштовуються ярмарки й концерти. У деяких регіонах католицькі громади проводять обряд викладення пелюстками квіткових килимів, особливо популярний у Польщі та на Заході України.

Про свято Божого тіла

Початки урочистості сягають XIII століття, коли завдяки видінням монахині Юліанії з Льєжа (Бельгія), Церква почала надавати особливого значення Євхаристії як живій присутності Христа серед вірних. У 1264 році Папа Урбан IV проголосив це свято обов’язковим для всієї Західної Церкви.

Окрім глибокого духовного значення, свято набуло яскравих зовнішніх форм — пишні процесії, під час яких віряни несуть дароносицю (монстранцію) з освяченим хлібом, проходять вулицями міст і сіл. Відомим елементом таких ходів є встелення доріг пелюстками квітів — знак пошани до Христа та символ чистоти.

У багатьох регіонах Центральної та Південної Європи цей день не лише релігійний, а й глибоко народний: віряни прикрашають домівки зеленими вінками й освячують їх у церкві, вважаючи надійним оберегом від негоди та зла. Святковий настрій доповнюється концертами, парадами, традиційними ярмарками та сімейними зустрічами.

Попри те, що основним змістом свята залишається участь у літургії, сповіді та Святому Причасті, у сучасному світі воно набуло рис народного свята. У деяких країнах, таких як Польща, Хорватія, Австрія, Бразилія та інші, цей день є офіційним вихідним.

Іноді, аби більше людей змогли долучитися до святкування, його переносять на найближчу неділю. Але попри зміну дати, суть свята залишається незмінною — це час єднання з Христом через Його Тіло і Кров, вдячності за дар спасіння та спільної молитви.

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