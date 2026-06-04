Стиль життя Свята

Коли святять віночки у 2026: символіка та дата свята Божого Тіла

Леся Манзюк, редакторка сайту 04 Червня 2026, 14:00 3 хв.
коли святять віночки
Фото Unsplash

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