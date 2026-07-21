День Казанської ікони Божої Матері 2026: історія, звичаї та вітання у прозі

Церква вшановує Чудотворну Казанську ікону Божої Матері кілька разів на рік — 21 липня (за старим стилем) або 8 липня (за новим) та 4 листопада. У чому особливість цієї ікони і як відзначають це свято? Читай історію, звичаї та привітання на день Казанської ікони Божої Матері 2026 — у матеріалі.
День ікони Божої Казанської Матері 2026
Діву Марію та її образ у християнстві вважають одним із найшанованіших.
Саме тому кілька разів на рік церква відзначає свято Казанської ікони Божої Матері.
Саме цей образ дуже відомий у народі та користується щирою любов’ю християн. Недарма їй приписували багато зцілень та чудес.
День Казанської ікони Божої Матері: історія ікони
Вважається, що ікону вперше побачили 444 роки тому. Згідно з розповідями, тоді в Казані була сильна пожежа, через яку були знищені безліч будинків.
На той час Божа Мати тричі явилася маленькій дівчинці, дочці купця. Образ розповів їй про свою ікону, яка стояла у згарищі згорілого будинку.
Того дня дівчинці ніхто не повірив. Але після того, як образ Матері приходив ще кілька разів, мама дівчинки пішла в той будинок.
У ньому знайшли велику гарну ікону, яка вціліла. З того дня іконі приписують багато чудес. Деякі люди кажуть, що образ на іконі зцілював хворих та повертав зір тим, хто нічого не бачив.
Попри те, що ікону було знайдено у російському місті Казань, чимало вірян продовжують вшановувати її та молитися до Казанської Божої матері. Водночас деякі віряни припинили покладати сподівання на російських святих і шукають розради у ближчих символах.
Молитва Казанської Божої Матері: про що вона
Сьогодні в образа люди просять здоров’я та зцілення від тяжких хвороб.
Молитви також стосуються добра і радості.
Казанську ікону Божої Матері вважають покровителькою всіх жінок. Саме тому вагітні просять у неї легких пологів, а незаміжні — сім’ї.
Традиції та заборони у день Казанської Божої Матері
- Сьогодні віряни відвідують богослужіння та читають молитву Божої Матері.
- Багато хто прополює городи, якщо немає дощу.
- Також у цей день люди готують льохи для зберігання овочів.
- Якщо святкуєш весілля в цю дату, тоді шлюб буде дуже міцним.
- Разом із тим у цей день не можна прати одяг білого кольору, вишивати, займатися домашньою роботою, сильно плакати.
- Не можна купатися у водоймах.
- У цей день жінки йшли до березового гаю і шукали листочків, вкритих інеєм. Такий листок зривали, і дивилися ніби у дзеркало. Після цього обличчя мало стати гарнішим та молодшим.
Сильна молитва Казанської Божої Матері
“О, Пресвята Пані Небесна Владичице Пресвята Богородице! Припадаю я, Раба Божа (ім’я) зі страхом, щирою вірою і безмежною любов’ю перед сильною іконою твоєю.
Молю Тебе, не відвернися від мене, почуй благання мою, як чуєш усіх стражденних, що вдаються до Тебе за допомогою.
Умоли Всемилосердного і Всемогутнього Господа і Спасителя нашого зберегти мир церкви Святої від невіри, розколу і єресі. Тільки на Тебе надію маю і вірю в твою силу і милість.
Визволи всіх нас щиро віруючих, що тобі моляться від гріхопадінь, від наклепів недобрих і злих людей, від усякої скверни, від спокус, закрий душі наші від бід і скорбот, захисти нас від марної смерті без покаяння.
Даруй нам, Пресвята Богородице, міцність духу і смиренність серця, нехай наші думки і дії будуть чистими.
Молимо про покаяння і прагнемо під твоїм перстом захисним і вказуючим шлях праведний всі помилки, зроблені з нерозуміння своєму виправити.
Молимо і дякуємо Тобі за милість Твою, за надію знайти спокій земний і отримати надію на Царство Небесне після смерті. Амінь”
Вітання з Днем ікони Казанської Матері
У свято Казанської ікони Божої Матері я бажаю тобі та твоїй родині найголовнішого — мирного неба над головою! Нехай у твій дім завжди йдуть мир, добробут, здоров’я, достаток, добрі помисли та світлі надії. Нехай ця ікона завжди буде захисницею від будь-яких лих та смутку. Ніколи не падай духом!
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Нехай Казанська ікона Божої Матері завжди дарує тобі та твоїм рідним здоров’я, добробут та любов! Бажаю, щоб тебе ніколи не залишали невичерпне добро, світлі почуття та нескінченне кохання! Нехай у твоєму житті завжди будуть позитивні емоції та яскраві враження!
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Зі святом! З Днем Казанської ікони Божої Матері! Нехай цей образ зберігає тебе та твою сім’ю від усього поганого. Бажаю тобі мирного неба, усмішок, здоров’я, кохання та благополуччя. Нехай ікона буде у всі віки твоїм надійним оберегом!
Уже зовсім скоро віряни дотримуватимуться ще одного посту. Коли почнеться Успенський піст за новим церковним календарем і скільки триватиме — читай у матеріалі.
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