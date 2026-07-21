День Казанської ікони Божої Матері 2026: історія, звичаї та вітання у прозі

Церква вшановує Чудотворну Казанську ікону Божої Матері кілька разів на рік — 21 липня (за старим стилем) або 8 липня (за новим) та 4 листопада. У чому особливість цієї ікони і як відзначають це свято? Читай історію, звичаї та привітання на день Казанської ікони Божої Матері 2026 — у матеріалі.

День ікони Божої Казанської Матері 2026

Діву Марію та її образ у християнстві вважають одним із найшанованіших.

Саме тому кілька разів на рік церква відзначає свято Казанської ікони Божої Матері.

Саме цей образ дуже відомий у народі та користується щирою любов’ю християн. Недарма їй приписували багато зцілень та чудес.

День Казанської ікони Божої Матері: історія ікони

Вважається, що ікону вперше побачили 444 роки тому. Згідно з розповідями, тоді в Казані була сильна пожежа, через яку були знищені безліч будинків.

На той час Божа Мати тричі явилася маленькій дівчинці, дочці купця. Образ розповів їй про свою ікону, яка стояла у згарищі згорілого будинку.

Того дня дівчинці ніхто не повірив. Але після того, як образ Матері приходив ще кілька разів, мама дівчинки пішла в той будинок.

У ньому знайшли велику гарну ікону, яка вціліла. З того дня іконі приписують багато чудес. Деякі люди кажуть, що образ на іконі зцілював хворих та повертав зір тим, хто нічого не бачив.

Попри те, що ікону було знайдено у російському місті Казань, чимало вірян продовжують вшановувати її та молитися до Казанської Божої матері. Водночас деякі віряни припинили покладати сподівання на російських святих і шукають розради у ближчих символах.

Молитва Казанської Божої Матері: про що вона

Сьогодні в образа люди просять здоров’я та зцілення від тяжких хвороб.

Молитви також стосуються добра і радості.

Казанську ікону Божої Матері вважають покровителькою всіх жінок. Саме тому вагітні просять у неї легких пологів, а незаміжні — сім’ї.

Традиції та заборони у день Казанської Божої Матері

Сьогодні віряни відвідують богослужіння та читають молитву Божої Матері.

Багато хто прополює городи, якщо немає дощу.

Також у цей день люди готують льохи для зберігання овочів.

Якщо святкуєш весілля в цю дату, тоді шлюб буде дуже міцним.

Разом із тим у цей день не можна прати одяг білого кольору, вишивати, займатися домашньою роботою, сильно плакати.

Не можна купатися у водоймах.

У цей день жінки йшли до березового гаю і шукали листочків, вкритих інеєм. Такий листок зривали, і дивилися ніби у дзеркало. Після цього обличчя мало стати гарнішим та молодшим.

Сильна молитва Казанської Божої Матері

“О, Пресвята Пані Небесна Владичице Пресвята Богородице! Припадаю я, Раба Божа (ім’я) зі страхом, щирою вірою і безмежною любов’ю перед сильною іконою твоєю.

Молю Тебе, не відвернися від мене, почуй благання мою, як чуєш усіх стражденних, що вдаються до Тебе за допомогою.

Умоли Всемилосердного і Всемогутнього Господа і Спасителя нашого зберегти мир церкви Святої від невіри, розколу і єресі. Тільки на Тебе надію маю і вірю в твою силу і милість.

Визволи всіх нас щиро віруючих, що тобі моляться від гріхопадінь, від наклепів недобрих і злих людей, від усякої скверни, від спокус, закрий душі наші від бід і скорбот, захисти нас від марної смерті без покаяння.

Даруй нам, Пресвята Богородице, міцність духу і смиренність серця, нехай наші думки і дії будуть чистими.

Молимо про покаяння і прагнемо під твоїм перстом захисним і вказуючим шлях праведний всі помилки, зроблені з нерозуміння своєму виправити.

Молимо і дякуємо Тобі за милість Твою, за надію знайти спокій земний і отримати надію на Царство Небесне після смерті. Амінь”

Вітання з Днем ікони Казанської Матері

У свято Казанської ікони Божої Матері я бажаю тобі та твоїй родині найголовнішого — мирного неба над головою! Нехай у твій дім завжди йдуть мир, добробут, здоров’я, достаток, добрі помисли та світлі надії. Нехай ця ікона завжди буде захисницею від будь-яких лих та смутку. Ніколи не падай духом!

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Нехай Казанська ікона Божої Матері завжди дарує тобі та твоїм рідним здоров’я, добробут та любов! Бажаю, щоб тебе ніколи не залишали невичерпне добро, світлі почуття та нескінченне кохання! Нехай у твоєму житті завжди будуть позитивні емоції та яскраві враження!

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Зі святом! З Днем Казанської ікони Божої Матері! Нехай цей образ зберігає тебе та твою сім’ю від усього поганого. Бажаю тобі мирного неба, усмішок, здоров’я, кохання та благополуччя. Нехай ікона буде у всі віки твоїм надійним оберегом!

Уже зовсім скоро віряни дотримуватимуться ще одного посту. Коли почнеться Успенський піст за новим церковним календарем і скільки триватиме — читай у матеріалі.

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