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Коли починається Успенський піст: що можна і чого не можна їсти у цей період

Ольга Петухова 30 Липня 2024, 11:15
коли починається Успенський піст 2024
Фото: Pexels

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