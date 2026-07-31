Стиль жизни Праздники

Когда начинается Успенский пост 2026: что можно и чего нельзя есть в это время

Ольга Петухова, редактор сайта 31 июля 2026, 15:30 3 мин.
пост в августе 2026
Фото Pexels

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