Когда начинается Успенский пост 2026: что можно и чего нельзя есть в это время

Новый церковный календарь постепенно оттесняет старый, но для адаптации к нему требуется определенное время, ведь все даты праздников переносятся на 13 дней раньше. Когда в этом году начнется Успенский пост и как его провести с пользой для души и тела — читай в материале.

Что такое Успенский пост

Успение Пресвятой Богородицы — праздник, который в христианстве чествуют как один из важнейших. В этот день вспоминают о смерти матери Иисуса Христа, Девы Марии. Однако в христианской традиции смерть не конец пути, скорее, наоборот — начало вечной жизни.

Ранее Успение Богородицы отмечали 28 августа, по новому юлианскому календарю дата перенесена на 15 августа 2025 года.

Меняются и даты поста, ведь они привязаны к церковному празднику.

Когда Успенский пост по новому календарю

Успенский пост считают таким же важным, как и Великий, предпасхальный, пост. Он единственный в церковном календаре посвященный Деве Марии.

В 2026 году православные верующие будут поститься с 1 по 14 августа. Ранее Успенский пост длился с 14 по 27 августа.

Считается, что пост — это, в первую очередь, сосредоточение на духовном, когда работа над собой становится более интенсивной. Обычно в пост вспоминают как Христос скитался в пустыне, отказываясь от пищи, чтобы ничто плотское не мешало приблизиться к Отцу Небесному.

Традиционно все постящиеся стараются не участвовать в веселье, держатся подальше от конфликтов и ссор.

В пост не разрешается злословить, употреблять алкогольные напитки. Это лучшее время овладеть собой и избавиться от вредных привычек.

Что можно, а чего нельзя есть в Успенский пост

Также ограничивается употребление определенной пищи. Успенский пост считается довольно суровым, поэтому лучше заранее узнать все его запреты и подготовиться к ним.

В течение двух недель, пока идет Успенский пост, запрещено есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

Ослабление поста дается только на Яблочный Спас (праздник Преображения Господня) 6 августа, когда можно употреблять в пищу рыбу.

И еще 1 августа, когда, как исключение, можно употреблять горячую пищу без масла и полакомиться традиционными булочками с маком и медом, потому что верующие празднуют Маковея (Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня).

В общем, правила Успенского поста таковы:

в понедельник, среду, пятницу разрешается только сухая пища;

во вторник и четверг — горячая еда без масла;

в субботу и воскресенье можно есть горячую пищу с растительным маслом.

В дни, когда разрешена сухая пища, в рационе должны быть фрукты, овощи, орехи, мед, хлеб, вода.

Освобождаются от Успенского поста

дети до 14 лет и пожилые люди, которым исполнилось 60 лет;

тяжело больные;

беременные женщині;

кормящие грудью;

путешествующие;

те, кто тяжело работает;

те, кто питается со стола других;

нищие, живущие с подаяния.

15 августа, когда пост истекает, можно переходить на обычное питание. Однако это вовсе не означает переедание.

Ранее мы рассказывали о Медовом Спасе 2026: что нельзя делать на Маковея.

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