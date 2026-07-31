Коли починається Успенський піст 2026: що можна і чого не можна їсти у цей період

Новий церковний календар поступово посуває старий, але для адаптації до нього потрібен певний час, адже усі сталі дати свят переносяться на 13 днів раніше. Коли цьогоріч розпочнеться Успенський піст та як його провести з користю для душі та тіла — читай у матеріалі.

Що таке Успенський піст

Успіння Пресвятої Богородиці — свято, яке в християнстві вшановують як одне з найважливіших. В цей день згадують про смерть матері Ісуса Христа, Діви Марії. Проте в християнській традиції смерть не є кінцем шляху, радше навпаки — початком вічного життя.

Раніше Успіння відзначали 28 серпня, за новоюліанським календарем дату перенесено на 15 серпня.

Змінюються й дати посту, адже вони прив’язані до церковного свята.

Коли Успенський піст за новим календарем

Успенський піст вважають таким же важливим, як і Великий, передпасхальний, піст. Він єдиний у церковному календарі присвячений Діві Марії.

У 2026-му році православні віряни будуть постити з 1 по 14 серпня. Раніше Успенський піст тривав з 14 по 27 серпня.

Вважається, що піст — це, в першу чергу, зосередження на духовному, коли робота над собою стає інтенсивнішою. Зазвичай у піст згадують, як Христос поневірявся у пустелі, відмовляючись від їжі, аби ніщо плотське не заважало наблизитися до Отця Небесного.

Традиційно усі, хто постує, намагаються не брати участь у веселощах, тримаються якомога далі від конфліктів та сварок.

У піст не дозволяється лихословити, вживати алкогольні напої. Це найкращий час опанувати себе й позбутися шкідливих звичок.

Що можна, а чого не можна їсти в Успенський піст

Також обмежується споживання певної їжі. Успенський піст вважається доволі суровим, тож краще заздалегідь дізнатися про всі його заборони й підготуватися до них.

Протягом двох тижнів, поки триває Успенський піст, заборонено їсти м’ясо, рибу, яйця і молочні продукти.

Послаблення посту дається лише на Яблучний Спас (свято Преображення Господнього) 6 серпня, коли можна споживати рибу.

І ще 1 серпня, коли, як виняток, можна вживати гарячу їжу без олії та поласувати традиційними булочками з маком і медом, тому що віряни святкують Маковія (Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього).

Загалом правила Успенського посту такі:

у понеділок, середу, п’ятницю дозволяється лише суха їжа;

у вівторок та четвер — гаряча їжа без олії;

у вихідні (суботу та неділю) можна вживати гарячу їжу, змащену олією.

У дні, коли дозволена суха їжа, в раціоні мають бути фрукти, овочі, горіхи, мед, хліб, вода.

Звільняються від Успенського посту:

діти до 14 років та літні люди, яким виповнилося 60 років;

важко хворі;

вагітні жінки;

жінки, які годують дитину грудьми;

ті, хто подорожує;

ті, хто важко працює;

ті, хто харчується зі столу інших;

убогі, які живуть з милостині.

15 серпня, коли піст закінчується, можна переходити на звичайне харчування. Проте це зовсім не означає переїдання.

Раніше ми розповідали про Медовий Спас 2026: що не можна робити на Маковія.

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