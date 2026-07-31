Стиль життя Свята

Коли починається Успенський піст 2026: що можна і чого не можна їсти у цей період

Ольга Петухова, редакторка сайту 31 Липня 2026, 15:30 3 хв.
піст в серпні 2026
Фото Pexels

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