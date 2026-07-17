День ангела Марини у 2026: дата за новим стилем та щирі привітання зі святом

Звуки твого імені — це невеличкий музичний твір, який ти чуєш мільйони разів. Вони пестять слух та дещо розповідають оточенню про тебе, адже вважається, що люди з однаковими іменами мають схожі характери. Так це чи ні — ти можеш перевірити сам/-а. А поки дізнайся, коли за новим церковним календарем святкують день ангела Марини, який в неї характер та як привітати Марину з іменинами.

День ангела Марини у 2026 році: дата за новим церковним календарем

Раніше день ангела Марини відзначали 30 липня. За новим церковним календарем його святкують 17 липня.

Це відбувається тому, що всі дати змістилися на 13 днів вперед.

Також день ангела Марини відзначають 28 лютого — на честь преподобної діви, самітниці Марини Берійської (Македонсьої). Проте частіше все ж відзначають день ангела Марини 17 липня, на честь Марини Антіохійської.

Покровителькою Марин вважають великомученицю Марину (Маргариту) Антіохійську. За християнськими текстами, які описують життя святих, Марина народилася в прадавній Антіохії, нині це — територія сучасної Туреччини.

Дівчина, хоча й походила з родини язичницького жерця, виховувалася годувальницею-християнкою, і від неї дізналася про Ісуса, і повірила в нього.

Якось місциною, де жила Марина, проїжджав місцевий правитель. Він закохався у красуню та освідчився їй, вимагаючи зректися християнської віри заради шлюбу. Та вона відмовилася, і тоді язичники піддали її страшенним тортурам і стратили.

За переказами, під час страждань над головою Марини світило сяйво, а в небі кружляла голубиця з золотим вінцем у дзьобі.

Ім’я святої має два варіанти: Марина та Маргарита.

Який характер у жінки, на ім’я Марина

Ім’я Марина перекладається з латини як “піна морська”. Також вважається, що Марина — це одне з імен богині давньогрецького пантеону Афродіти.

Марина — сильна та яскрава особистість, яка може фонтанувати емоціями, але ніколи не віддасть їм останнього слова, голос розуму звучатиме голосніше.

Зазвичай Марини мають міцне здоров’я, дуже витривалі й енергійні. Досягають значних успіхів в обраній професії, вдало роблять кар’єру.

Для ідеального шлюбу їм потрібні чоловіки, які б рахувалися з їхнім почуттям власної гідності. Вони чудові господині, вміють накрити смачний стіл, а дім Марини — повна чаша.

Привітання з Днем ангела Марини своїми словами

Мариночко, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай він обіймає тебе своїми крилами та захищає від життєвих бур! Йди по життю впевнено, будь кохана, сяй очима та даруй посмішки! І нехай щастя не втомлюється наздоганяти тебе, аби частіше бути поруч!

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Марино, вітаю тебе з прекрасним, добрим святом — Днем ангела! Нехай збуваються твої найпотаємніші мрії, а доля буде щедрою на приємні сюрпризи! Нехай Бог оберігає тебе і твою родину від усього лихого, а обрій життя буде чистим і сонячним. Будь щасливою!

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З Днем Ангела тебе, Марино! Будь завжди така, якою ми тебе любимо: яскрава, товариська, щедра на душевне тепло! Нехай покровителька боронить тебе і направляє на стежку, по якій можна безпечно крокувати життям! Живи у коханні та достатку! Хай щастить!

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Марино, вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твоїми супутниками завжди будуть успіх, щастя і натхнення! А твоя мудрість і життєвий досвід приведуть тебе до нових вершин! У житті най буде якомога більше радісних миттєвостей!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай життя наповнюють радість, світло та оптимізм! Нехай не буде на горизонті похмурих днів, а серце завжди відчуватиме тепло тих, хто любить тебе. Нехай у твоєму домі панують мир, спокій й порозуміння! Міцного здоров’я і безхмарного щастя тобі!

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