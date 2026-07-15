Стиль життя Свята

День Хрещення Київської Русі-України 2026: дата, яка розбиває імперські міфи Росії

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Липня 2026, 12:00 2 хв.
день хрещення київської русі
Фото Pexels

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