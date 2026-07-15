День Хрещення Київської Русі-України 2026: дата, яка розбиває імперські міфи Росії

У 2026 році День Хрещення Київської Русі-України ми відзначаємо 15 липня.

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дата цього свята, яка збігається з днем пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, змістилася з 28 липня на тринадцять днів раніше.

День Хрещення Київської Русі-України 2026

Історія свята починається з далекого 988 року, коли князь Володимир прийняв християнство та зробив його державною релігією.

Його вибір віри не просто змінив світогляд наших предків, а став вибором способу життя, орієнтованого на прогресивну Європу.

Русь вийшла з ізоляції, інтегрувалася в європейський культурний та політичний простір, і стала однією з наймогутніших держав тогочасної Європи.

Сьогодні це свято має величезне значення. Триває війна з Росією, і російська пропаганда роками намагається привласнити спадщину Київської Русі.

В Росії старанно вибудовують міф про “спільну колиску” та право на українські землі.

Проте історична правда інша: коли у Києві вже зводили величні храми, писали книги та вели дипломатичний діалог із Римом і Парижем, на місці майбутньої Москви ще шуміли дикі ліси та стояли болота.

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День Хрещення Русі-України: цікаві факти з історії

Хрещення Русі відбулося задовго до розколу церкви на православну та католицьку у 1054 році. Тож вибір Володимира був вибором єдиної, неподіленої європейської християнської цивілізації.

Справжньою першопрохідницею християнства на Русі була бабуся Володимира, княгиня Ольга. Вона прийняла хрещення у Константинополі ще у 955 році, ставши першою жінкою-правителькою у Східній Європі, яка зробила цей крок.

Одразу після хрещення Володимир почав карбувати перші власні золоті та срібні монети — златники та срібники. На них поруч із ликом Христа було зображено тризуб — особистий знак князя, який сьогодні є Державним Гербом України.

Для сучасної України День Хрещення Київської Русі — це день нашої історичної зрілості, нагадування про те, що наше коріння є глибоко європейським, а державність народилася в Києві понад тисячу років тому.

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