Найкращі привітання з Днем Петра і Павла у прозі та віршах

29 червня в Україні відзначають головне церковне свято місяця — День апостолів Петра і Павла.

Детальніше про те, яка історія виникнення цього свята, традиції та прикмети, ми розповідали раніше. А у цьому матеріалі ми пропонуємо тобі привітання із цим святом у прозі та віршах.

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 у прозі

Сердечні привітання зі святом великих апостолів Петра і Павла! Нехай їхня незламна віра і невтомна праця будуть прикладом для нас усіх. Бажаю міцного здоров’я, Божої опіки та безмежної любові. Хай твоє життя буде наповнене світлом віри, а серце ніколи не відчуває горя!

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Прийми мої найтепліші вітання з Днем святих Петра і Павла! Нехай ці великі святі оберігають твій дім, а їхня благодать наповнює твоє життя миром і щастям. Бажаю тобі мудрості й любові, щоб незалежно від життєвих обставин завжди вдавалося знаходити в собі сили йти вперед!

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Зі святом апостолів Петра та Павла! Нехай вони оберігають тебе від всіх життєвих бур, наповнюють серце спокоєм і любов’ю, а душу — незламною вірою. Бажаю тобі здоров’я, радості, миру та гармонії в родині!

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Вітаю з Днем апостолів Петра і Павла! Бажаю віри, що долає будь-які перешкоди, надії, яка не знає розчарувань, та любові, що не має меж. Нехай буде з тобою Божа благодать та апостольська мудрість, а життя буде наповнене радістю й щастям!

Привітання з Днем Петра і Павла 2026 у віршах

З Петром й Павлом тебе вітаю, І таке тобі бажаю: Частіше Господу молись, Щоб мрії всі твої збулись! З надією ти день стрічай – І буде краще, це ти знай!

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З Днем апостолів святих – Павла і Петра! Вам бажаю благ земних, Миру і добра. Віра в серці хай живе, Сходить благодать А в душі любов цвіте, Щоб перемагати!

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Зі святом сьогодні Я вас всіх вітаю! У день Петра й Павла Здоров’я бажаю! Бажаю вам щастя, Надії й любові! Завжди щоб Господь Був у кожному слові!

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З Днем апостолів святих — Павла і Петра! Вам бажаю благ простих — Радості, добра. Віра хай в серцях живе, Прикрашає світ. Хай в душі любов цвіте! Зичу довгих літ!

Раніше ми розповідали про православні свята і пости за новим стилем. Дивись церковний календар на 2026 рік.

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