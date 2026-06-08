Стиль життя Свята

Петра і Павла 2026: коли відзначаємо і чому цей день має особливу силу

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Червня 2026, 11:15 4 хв.
петра і павла 2026
Фото Pexels

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