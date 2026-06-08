Петра і Павла 2026: коли відзначаємо і чому цей день має особливу силу

Свято Петра і Павла — це одне з найшанованіших християнських свят, у якому тісно переплелися духовний сенс та прадавні народні звичаї.

Коли у 2026 році свято апостолів Петра і Павла за новим та старим церковним стилем, та чому саме цих апостолів шанують особливо, розказуємо далі.

Коли свято Петра і Павла у 2026 році за старим та новим церковним календарем

День святих апостолів Петра і Павла в Україні, як і деякі інші церковні дати, нині відзначається двічі — за старим юліанським і новоюліанським стилем. Дата святкування відрізняється через нещодавню церковну календарну реформу.

Офіційно Українська Православна Церква (ПЦУ) перейшла на новоюліанський стиль і відзначає свято Петра і Павла 29 червня.

Частина парафіян, яка дотримується старого стиля, святкуватиме Петра і Павла 12 липня.

Коли почнеться піст перед святом Петра і Павла

Піст перед святом Петра і Павла має назву Петрового, це один із чотирьох довгих постів у православному календарі, але найменш строгий з усіх.

У 2026 році Петров піст розпочнеться у понеділок 8 червня і триватиме до п’ятниці 28 червня включно.

Ті, хто святкуватимуть Петра і Павла 12 червня, постуватимуть до 11 червня. Загалом тривалість посту може варіюватися від 8 до 42 днів і напряму залежить від дати Великодня. Але піст завжди завершується напередодні свята Петра і Павла, а от дата його початку може змінюватися.

Свято Петра і Павла 2026: історія дня

Апостоли Петро і Павло — дві постаті, які стоять біля джерел христової церкви, і ніби уособлюють її принцип: ні для кого не закриті двері віри.

Петро був простим рибалкою, а став апостолом, а Павло з гонителя віри перетворився на палкого її проповідника.

Про Петра ми знаємо, що він рибалив у Галілеї, а його справжнє ім’я — Симон. Ісус назвав його Петром, тобто скелею, на якій мав бути збудована нова церква. Петро був одним з найближчих учнів Ісуса, бачив його Преображення на горі Фавор, а потім тричі зрікся Христа в ніч його арешту.

У Павла зовсім інша історія. Спочатку він був відомий під іменем Савл і, бувши фарисеєм, активно переслідував християн. Але видіння Христа кардинально змінило його, і Павло почав проповідувати Євангеліє далеко за межами Юдеї — у Греції, в Малій Азії, Римі.

І Петро, і Павло були страчені в Римі за часів імператора Нерона, приблизно в 64 році нашої ери. Петро, за переказами, був розіп’ятий вниз головою, бо вважав себе недостойним померти так, як Ісус. Павлу, як римському громадянину, дозволили шляхетнішу смерть — його обезголовили мечем.

Що можна і не можна робити на свято Петра і Павла

Здавна в народі вірили, що саме з Петра і Павла починається справжнє літо — не за календарем, а за погодою.

Готуючись до свята, неодмінно мили ікони, прибирали в хаті та пекли пироги із сиром або ягодами, бо піст завершився і можна пригощатися смачненьким. В цей день завжди раділи гостям, адже вважалося, що хто на свято Петра і Павла переступить твій поріг, той принесе щастя.

А от що не можна було робити, то це працювати в полі чи на городі. Казали, що святий Петро — добрий, але строгий, і за роботу у своє свято може покарати неврожаєм чи грозою. Тож не косили, не копали. Особливо застерігали жінок: хто буде шити чи прати на Петра, у тої буде латана доля.

Заборонялося також купатися у річках та ставках, бо, за повір’ям, Петро ключі від води відмикає і вона стає небезпечною. Мовляв, русалки можуть затягти на дно.

На Петра не сваталися, не починали нових справ і не планували вирушати у дорогу. Не можна було на свято Петра і Павла сваритися, особливо з близькими, бо хто посвариться на Петра — той цілий рік не знатиме згоди в родині.

Зате можна і навіть потрібно було поїхати до батьків, провідати стареньких, подати милостиню бідним. Бо Павло, казали, суворий, але милостивий, і хто добрий на Петра, тому він допомагатиме весь рік.

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