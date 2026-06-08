Петра и Павла 2026: когда отмечаем и почему этот день имеет особую силу

Праздник Петра и Павла — один из самых почитаемых христианских праздников, в котором тесно переплелись духовный смысл и древние народные обычаи.

Когда в 2026 году праздник апостолов Петра и Павла по новому и старому церковному стилю, и почему именно этих апостолов уважают особенно, рассказываем дальше.

Когда праздник Петра и Павла в 2026 году по старому и новому церковному календарю

День святых апостолов Петра и Павла в Украине, как и некоторые другие церковные даты, сегодня отмечается дважды — по старому юлианскому и новоюлианскому стилю. Дата празднования отличается из-за недавней церковной календарной реформы.

Официально Украинская Православная Церковь перешла на новоюлианский стиль и отмечает праздник Петра и Павла 29 июня.

Часть прихожан, придерживающаяся старого стиля, будет праздновать Петра и Павла 12 июля.

Когда начнется пост перед праздником Петра и Павла

Пост перед праздником Петра и Павла называется Петровым, это один из четырех длинных постов в православном календаре, но наименее строгий из всех.

В 2026 году Петров пост начнется в понедельник 8 июня и продлится до пятницы 28 июня включительно.

Те, кто будет праздновать Петра и Павла 12 июня, будут поститься до 11 июня. В общей сложности продолжительность поста может варьироваться от 8 до 42 дней и напрямую зависит от даты Пасхи. Но пост всегда завершается в канун праздника Петра и Павла, а вот дата его начала может изменяться.

Праздник Петра и Павла 2026 года: история дня

Апостолы Петр и Павел — две фигуры, стоящие у истоков христовой церкви, и как бы олицетворяющие ее принцип: ни для кого не закрыта дверь веры.

Петр был простым рыбаком, а стал апостолом, а Павел из гонителя веры превратился в горячего ее проповедника.

О Петре мы знаем, что он рыбачил в Галилее, а его настоящее имя — Симон. Иисус назвал его Петром, то есть скалой, на которой должна быть построена новая церковь. Петр был одним из ближайших учеников Иисуса, видел его Преображение на горе Фавор, а затем трижды отрекся от Христа в ночь его ареста.

У Павла совсем другая история. Первоначально он был известен под именем Савл и, будучи фарисеем, активно преследовал христиан. Но видение Христа кардинально изменило его, и Павел начал проповедовать Евангелие далеко за пределами Иудеи — в Греции, Малой Азии, Риме.

И Петр, и Павел были казнены в Риме во времена императора Нерона, примерно в 64 году нашей эры. Петр, по преданию, был распят вниз головой, потому что считал себя недостойным умереть так, как Иисус. Павлу, как римскому гражданину, разрешили более благородную смерть — его обезглавили мечом.

Что можно и нельзя делать в праздник Петра и Павла

Издавна в народе верили, что именно с Петра и Павла начинается настоящее лето не по календарю, а по погоде.

Готовясь к празднику, непременно мыли иконы, убирали в доме и пекли пироги с сыром или ягодами, потому что пост завершился и можно угощаться вкусненьким. В этот день всегда радовались гостям, ведь считалось: кто в праздник Петра и Павла переступит твой порог, тот принесет счастье.

А вот что нельзя было делать, так это работать в поле или огороде. Говорили, что святой Петр — добрый, но строгий, и за работу в свой праздник может наказать неурожаем или грозой. Так что не косили, не копали. Особенно предостерегали женщин: кто будет шить или стирать на Петра, у того будет латаная судьба.

Запрещалось также купаться в реках и прудах, потому что, по поверью, Петр ключи от воды отпирает и она становится опасной. Мол, русалки могут затащить ко дну.

На Петра не сватались, не начинали новых дел и не планировали отправляться в путь. Нельзя было на праздник Петра и Павла ссориться, особенно с близкими, ведь кто поругается на Петра — у того целый год не будет согласия в семье.

Зато можно и даже нужно было поехать к родителям, навестить стариков, подать милостыню бедным. Ведь говорили, что Петр суров, но милостив, и кто добр на Петра и Павла, тому он будет помогать весь год.

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