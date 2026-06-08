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Петра и Павла 2026: когда отмечаем и почему этот день имеет особую силу

Ольга Петухова, редактор сайта 08 июня 2026, 11:15 4 мин.
петра и павла 2026
Фото Pexels

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