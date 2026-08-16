Таємниці Олександрійського маяка: археологи підняли з дна моря унікальні фрагменти

Легендарний Олександрійський маяк, який називають першим хмарочосом в історії людства, продовжує розкривати свої таємниці. Під час останньої археологічної місії на морському дні біля узбережжя Єгипту дослідники виявили та підняли на поверхню унікальні фрагменти конструкції, що колись прикрашали головний вхід до цієї колосальної споруди. Про це пише Daily Galaxy.

Монументальна головоломка на морському дні

Наукова експедиція під керівництвом археологині та архітекторки Ізабель Хайрі зосередилася на вивченні кварталів, що прилягають до входу в маяк. Серед знахідок — гігантські дверні перемички, косяки, поріг та масивні опорні плити.

Особливу увагу привернула деталь, яку раніше не вдавалося ідентифікувати: пілон із дверима в єгипетському стилі, датований елліністичним періодом. На думку вчених, цей елемент був частиною монументального входу, де гармонійно переплелися архітектурні традиції Давнього Єгипту та античної Греції.

Для підйому цих кам’яних брил знадобилася спеціальна баржа та потужний кран. Процес фінансувала компанія GEDEON Programmes, яка фіксує кожен етап робіт для майбутнього документального фільму.

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Цифровий близнюк античного шедевра

Підняті блоки — це лише частина масштабного плану. Кожна деталь проходить процедуру високоточної фотограмметрії. Це техніка оцифрування, що дозволяє створити ідеальну 3D-модель об’єкта.

Інженери та волонтери фонду Dassault Systеmes працюють над створенням цифрового близнюка маяка. Вони збирають розрізнені фрагменти, наче величезну віртуальну головоломку, спираючись на фізичні знахідки, античні тексти та нумізматичні дані (зображення на монетах). Мета проекту — дати можливість майбутнім відвідувачам віртуально прогулятися маяком, якого не існує вже понад 500 років.

Тридцять років під водою: історія пошуків

Руїни на морському дні були помічені ще у 1968 році, проте систематичні дослідження розпочалися лише у 1990-х. За цей час археологи каталогізували понад 3300 об’єктів: сфінксів, обелісків та колон, які колись оточували маяк.

Ті камені, що впали у воду, уникли долі будівельного матеріалу для середньовічних фортець. Сьогодні вони є єдиним джерелом інформації про те, як саме виглядав і функціонував цей шедевр античної інженерії.

Компанія GEDEON Programmes, яка ще у 1995 році випустила фільм Сьоме диво світу, продовжує хроніку досліджень. Новий документальний проект режисера Лоуренса Тіріата розповість про останню операцію з підйому блоків. Прем’єра 90-хвилинної стрічки запланована на телеканалі France Tеlеvisions.

Ці дослідження проходять під наглядом Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, підтверджуючи світовий статус знахідки як однієї з найважливіших у підводній археології XXI століття.

Раніше ми писали про унікальну знахідку в Англії та Греції: знаряддя праці віком 500 тис. років.

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