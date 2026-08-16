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Таємниці Олександрійського маяка: археологи підняли з дна моря унікальні фрагменти

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Серпня 2026, 19:00 3 хв.
Олександрійський маяк: нові знахідки на дні моря
Фото Pexels

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