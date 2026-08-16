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Камінь часів динозаврів: у джунглях Індії виявили святилище віком 65 млн років

Марина Слизовська 16 Серпня 2026, 09:00 2 хв.
У джунглях Індії виявили древнє святилище
Фото Pexels

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