Камінь часів динозаврів: у джунглях Індії виявили святилище віком 65 млн років

В Індії священний камінь лісового племені байга виявився кораловим скам’янінням, якому орієнтовно 65 млн років.

Про це повідомляє індійське видання The Times of India.

В Індії виявили камінь часів динозаврів

Рідкісне коралове скам’яніння часів динозаврів знайдене глибоко в джунглях округу Діндорі, що в штаті Мадх’я-Прадеш.

Індійські археологи, документуючи малодосліджені геологічні багатства Діндорі, знайшли світлини незвичного каменю, якому поклоняються місцеві племена. Після цього науковці поїхали на місце розташування природнього об’єкту, щоб провести необхідні дослідження.

Виявилося, що цей священний об’єкт є давнім скам’янілим коралом. Лісові племена не змогли б визначити його вік або геологічний склад, але вони сприйняли його як щось цінне, що потребує охорони, пише видання.

За словами індійських вчених, традиція організації кам’яного святилища може сягати 8-10 тис. років, однак присутність людей у цьому регіоні є ще давнішою.

У той період не було сучасних архітектурних храмів, натомість люди поклонялися природі — каменю, горі або дереву. Пізніше об’єкт поклоніння перетворювався на справжню святиню із відповідним ставленням до неї, пояснюють дослідники.

Раніше ми розповідали про унікальну знахідку в Англії та Греції: знаряддя праці віком 500 тис. років.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!