Дарунки та передбачення минулих століть: що археологи знайшли у різних куточках світу після посухи

Розмови з пращурами та погляд у минуле. Які ще цікаві знахідки несе у собі вода, що висихає внаслідок аномальної спеки?

Так, у багатьох країнах світу почали виступати на поверхню неймовірні артефакти. Якісь дарують надію, як статуї Будди. Інші жахають своїми передбаченнями, як камені голоду.

Однак почитати та побачити кожну з них усе-таки варто. Оскільки, знаючи минуле, завжди маєш шанс створити щасливе майбутнє.

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США

Наприкінці серпня майже увесь штат Техас охопила екстремальна спека. Це, звісно, призвело до посухи. Однак найбільш неочікуваним наслідком надзвичайно високих температур стали фантастичні знахідки.

На дні річки, що обміліла унаслідок спеки, виявили сліди динозавра віком 113 млн років. Археологи вже назвали свою знахідку “доріжкою самотнього рейнджера”.

За твердженням спеціалістів, сліди належали акрокантозавру, що належить до динозаврів, які ходили на трипалих задніх лапах. Створіння зростом у 4,5 м та вагою в 7 т зробило стежку довжиною близько 30 м.

Китай

Ще більш неочікуваною знахідкою стали три буддійські статуї, які з’явились на поверхні, коли у річці Янцзи знизився рівень води.

Археологи стверджують, що цим фігурам може бути близько 600 років.

Сербія

Поки Україна шукає нове озброєння по всьому світу, зброя колишнього ворога починає випливати просто з річки. Неподалік сербського портового міста Прахово було знайдено десятки начинених вибухівкою німецьких військових кораблів.

Це стало можливо внаслідок найбільшої за 500 років посухи в Європі, через що у річці Дунай рівень води впав до одного з найнижчих за це сторіччя.

Кораблі були затоплені у 1944 році, коли чорноморський флот нацистської Німеччини відступав від радянських військ.

Італія

Ще одну небезпечну знахідку було виявлено на березі обмілілої річки По неподалік від ломбардського села Борго-Віргіліо в Італії.

Нерозірвана 450-кілограмова бомба з’явилась на поверхні унаслідок найбільшої за 70 років посухи у країні. Загалом у самому боєприпасі близько 240 кг вибухівки.

Водночас у річці Тибр у Римі виявили менш небезпечний артефакт — руїни мосту, що був побудований за часів імператора Нерона.

Іспанія

А ось Іспанії пощастило трохи більше, і в країні з’явився власний Стоунхендж. Це дольмен Гуадальпераль, який датується 5000 роком до н. е.

Кам’яне коло виявили на дні водосховища Вальдеканас в іспанській провінції Касерес.

Ірак

Через посуху в Іраку влада була вимушена пустити воду з водосховища Мосул на зрошення полів. Здавалось, такий вимушений крок нічого хорошого не принесе.

Проте на поверхні водосховища з’явились руїни стародавнього міста, що датується 1400 роком до н. е. Будови належать місту під назвою Закік, яке було розташоване в імперії Мітанні, що колись контролювала частину північної Сирії та Месопотамії.

Камені голоду в Європі

Через надзвичайну спеку та посуху, яку вона спричинила, у багатьох європейських країнах обміліли річки, а на їхніх поверхнях почали з’являтись так звані камені голоду.

Їх називають тривожними попередженнями від предків, оскільки ті писали попередження на камінцях, що виступали на поверхню під час засух. Пращури прагнули у такий спосіб розповісти, до яких катастроф здатна призвести посуха.

Найстаріший камінь датований 1616 роком, що був знайдений в річці Ельба, говорив: “Коли побачиш мене — плач”.

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