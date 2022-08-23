Незвідані місця сили України: 31 мальовничий куточок нашої країни, який варто відвідати

Війна навчила українців цінувати те, що ми маємо. А маємо ми так багато всього прекрасного та поки що незвіданого!

І хоч нині наших земляків радо вітають у будь-якій цивілізованій країні світу, душа все-таки лежить до рідного краю.

Вікна зібрали добірку 31 дивовижного місця України до Дня Незалежності. Нумо досліджувати свою країну разом!

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1 — Дністровський каньйон

Найдовший в Україні Дністровський каньйон захоплює одразу чотири області: Івано-Франківську, Хмельницьку, Чернівецьку та Тернопільську. Його довжина 250 км.

Навколо річки є соснові та мішані ліси, природні заповідники та скелі девонського геологічного періоду, яким понад 400 мільйонів років.

2 — озеро Синевир

Синевир вважається одним із семи природних чудес України. Це найбільше за площею гірське озеро нашої країни, розташоване на висоті майже 1000 м над рівнем моря.

Максимальна глибина досягає 25 м, а купатись тут не можна навіть улітку. Адже температура води не буває вищою за 12 °C.

3 — Оптимістична печера

Оптимістична печера розташована неподалік села Королівка на Тернопільщині. Мало хто знає, що це найдовша гіпсова печера у світі — її довжина сягає майже 260 км!

Науковці зі всього світу з’їжджаються сюди, щоб дослідити її нескінченні лабіринти, підземні озера та мінеральні утворення. Заглянути туди на екскурсію можеш і ти.

4 — Свірзький замок

Свірзький замок у селі Свірж Львівської області датується 1530 роком. Його збудували як оборонну фортецю, але згодом під час перебудов він отримав досить аристократичні риси.

Зараз на території замку функціонує парк, у якому люблять проводити час місцеві та туристи. Адже призамкова територія вражає своєю мальовничою природою.

5 — Вухатий Камінь

Чарівна гора Вухатий Камінь розташована у карпатському масиві Чорногори Івано-Франківської області. Її висота — 1864 м над рівнем моря.

На вершині гори скелі отримали чудернацькі форми, які ваблять усіх туристів. А ще на цій локації можна споглядати неймовірний краєвид на Карпати.

6 — Тустань

Це наскельне місто-фортеця було оборонним центром протягом 9–15 століть. Ученим вдалося відновити графічну реконструкцію фортеці з точністю майже на 90%.

Зараз тут працює національний історико-заповідний комплекс. Розташована Тустань неподалік села Урич Львівської області.

7 — Тульчин

Це найбільший палацовий комплекс в Україні, який розташований на Вінниччині. Його створив у 1782 році Станіслав Щенсний Потоцький — автор уманської Софіївки.

Цей дивовижний витвір архітектури називають подільським Версалем, а за своїм розкішним стилем він ні в чому не поступається європейським аналогам.

8 — Березова Рудка

А ти знаєш, що в селі неподалік від Пирятина Полтавської області є піраміда? Це одна з трьох пірамід у Європі.

Її побудував Гнат Закревський як родинний склеп власників Березової Рудки. Закревський дуже любив єгипетську культуру та був послом Російської імперії в Єгипті. Тож вирішив і собі збудувати усипальницю у вигляді піраміди.

9 — Бакота

Село Бакота у Хмельницькій області затопили під час будівництва Дністровської ГЕС. На його місці тепер неймовірно гарна Бакотська затока, яка стала улюбленим місцем для відпочинку багатьох українців.

А ще археологічні розкопки свідчать, що на місці Бакоти раніше було багато язичницьких храмів та святилищ. Тож сюди ще приїжджають, щоб отримати особливу силу та енергію.

10 — Тальне

Якщо ти не хочеш їхати далеко від Києва, то чудовим місцем для відвідування стане мисливський замок Шувалових на околиці міста Тальне Черкаської області.

Він увібрав у себе французький ренесанс, а поруч з ним розташований затишний парк і неоготичний костел.

11 — грот Прийма

Про це місце ти навряд чи чув(-ла). Та дарма! Адже грот Прийма у Львівській області криє в собі артефакти, які доводять, що там були поселення неандертальців. За оцінками археологів, цій печері понад 45 тисяч років.

12 — Миргород

Миргород на Полтавщині може позмагатися з Карпатськими курортами щодо корисних властивостей своєї мінеральної води.

Тут можна відпочити на берегах річки Хорол, подивитись архітектурні пам’ятки 19-го століття, походити місцями Миколи Гоголя та дослідити великий березовий гай.

13 — Говерла

Карпати вже давно завоювали серця українців і не тільки. А їхньою окрасою та справжньою гордістю України вважається Говерла — найвища гора нашої держави. Її висота — 2060,8 м над рівнем моря.

Після виснажливого підняття на вершину ти можеш відпочити в традиційних чанах, скуштувати банош та запити його карпатським домашнім вином. Схоже на ідеальний розпорядок дня, чи не так?

14 — Токівський каскадний водоспад

Дніпропетровська область прославилась єдиним у степовій зоні України каскадним Токівським водоспадом, що утворився на річці Кам’янка.

Сюди приїжджають за мальовничими краєвидами в пошуках гармонії. Це місце — справжній природний феномен!

15 — Опішня

А ти знаєш, що в Україні є власний Рим? Селище Опішня в Полтавській області знане своєю керамікою. Місцеві майстри роблять глиняні шедеври, які цінуються у всьому світі.

А чому б і тобі не пізнати кілька секретиків справжніх гончарів?

16 — Вилкове

Ну, з Римом розібрались. Але це ще не все! Місто Вилкове на Одещині — маленька українська Венеція. Тут місцеві хизуються не новими автівками, а човнами.

А замість зернових вирощують виноград та полуницю. Завітай сюди та неодмінно покатайся єриками (водними протоками).

17 — Чернівецький національний університет

Українці — талановита й розумна нація, яка завжди тягнулась до навчання попри всі перепони. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича приваблює не тільки високою якістю освіти, а й своєю будівлею.

Вишуканий архітектурний ансамбль оберігається державою та внесений до світової спадщини UNESCO.

18 — Реабілітаційний центр бурих ведмедів

У Закарпатській області є найбільший реабілітаційний центр бурих ведмедів, де дають прихисток тваринам, які мають фізичні та психологічні травми після цирків та зоопарків.

Тут їм надають професійну ветеринарну допомогу, проводять реабілітацію та дарують віру в те, що люди — це друзі, а не вороги природи.

19 — Аккерманська фортеця

Аккерманська, чи Білгород-Дністровська фортеця в Одеській області була збудована на руїнах античного міста Тіра.

Цікаво, що мури фортеці чудово збереглись, а її вдале розташування в лимані додає споруді величі та неприступності. Заглянь і ти до наймогутнішого замку Півдня.

20 — музей Пирогів

Цей музей просто неба під Києвом не потребує довгого представлення. Його відвідування під час візиту до столиці — просто must для всіх туристів.

Адже саме тут представлені автентичні українські будиночки та побут з усіх регіонів нашої унікальної та культурно багатої країни.

21 — Підгорецький замок

Хто сумує за атмосферою старої Європи, ласкаво просимо до Підгірців Львівської області. Побудований у 1635 році замок став гідним зразком епохи Ренесансу.

За це його ще називають Галицьким Версалем. А фотографії виходять тут просто казкові! Завітай в улюблене місце українських молодят.

22 — Протяті камені

Цей дивовижний скельний масив у Карпатах розташований неподалік перевалу Німчич у Чернівецькій області. Улюбленим місцем туристів є скеля Соколине око. Адже внаслідок ерозії в ній утворилась арка, що нагадує око птаха.

А ще поруч є Буковинські водоспади, які можна відвідати по дорозі до Протятих каменів. Цей міні-маршрут точно вартий твоєї уваги.

23 — резиденція Богдана Хмельницького

Чигирин Черкаської області досі пам’ятає славу козаків. Саме тут була резиденція гетьмана Богдана Хмельницького, а згодом і його наступників.

І хоч будівлі комплексу повністю були реконструйовані, архітекторам вдалося відтворити стиль козацьких адміністрацій на Лівобережній Україні.

24 — Самчиківський парк

У селі Самчики Хмельницької області розташований парковий комплекс з екзотичними рослинами та палацом 18-го століття.

На території функціонує музей-садиба, тож ти отримаєш не тільки естетичне задоволення, а й гарний урок історії.

25 — Тараканівський форт

Тараканівський форт у Рівненській області знайти непросто, адже він схований за хащами. Та й не дивно, бо ж його будували як оборонну споруду на кордоні.

Форт давно вже припинив своє функціонування та почав руйнуватись. Але тобі точно стане цікаво поблукати його руїнами. Лише не забудь захопити з собою ліхтарик!

26 — замок Любарта

Звісно, це дуже популярне, але точно не банальне туристичне місце. Луцький замок — один із найдавніших збережених в Україні палаців.

До війни на його території любили проводити різні фестивалі, а його будівля стала стійким символом Волині.

27 — Тунель кохання

Чотирьохкілометровий залізничний тунель з дерев — справді символічне місце для закоханих. Щоб дістатись сюди, потрібно приїхати в Клевань у Рівненській області.

Ось там виходять просто неймовірні фотографії, наче з Pinterest. За це локація полюбилась фотографам та молодятам.

28 — озеро Кит

Невеличке озеро у формі кита розташоване поруч із селом Левків на Житомирщині. Від обласного центру до природної локації можна доїхати навіть велосипедом!

Посередині озера є маленький острівець, на який можна потрапити завдяки дерев’яному містку. Поспішай відвідати це місце, поки його ще не заполонили натовпи туристів.

29 — Вільногірський кар’єр

Давно мріяв(-ла) потрапити на Мальдіви? Та ось тобі приємне здивування — поблизу міста Вільногірськ у Дніпропетровській області є надзвичайно красиве та чисте озеро.

Воно утворилось на місці кар’єру, де добували білосніжний та дрібний пісок. Тож на мальовничому пляжі можна легко забутись, де ти насправді.

30 — Олександрія

В Олександрії Кіровоградської області є аж 100 пам’яток архітектури! Пожежна каланча, театр, синагога та місцеві купецькі особняки — далеко не повний перелік того, що потрібно відвідати, проїжджаючи це місто.

Нині Олександрія розширюється та буквально росте на очах через потік внутрішньопереміщених осіб з інших регіонів України. Тож якщо тобі випала нагода побувати тут, обов’язково скористайся нею, щоб дослідити ще один історичний куточок нашої країни.

31 — Немирівське скіфське городище

У цьому древньому місці ти розумієш велич скіфів. Залишки їхніх поселень і досі є тут. В очі одразу кидаються земляні вали висотою до десяти метрів, яким уже понад 2,5 тис. років.

А ще тут тече річечка Устя, на берегах якої можна відпочити та надихнутись тисячолітньою історією українських земель.

Щонайменше 70 релігійних об’єктів, 13 музеїв, 33 історичні будівлі та 17 пам’ятників були пошкоджені чи зруйновані внаслідок російського вторгнення. Та українці власноруч можуть зберегти пам’ятки архітектури.

Читай, про що проект Backup Ukraine та як він став на захист нашої культурної спадщини.

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