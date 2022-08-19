Змінити м’який диван на заржавілий танк та послухати пісні у планетарії: куди піти цими вихідними в Києві

Психологи часто говорять, що людині дуже потрібен якісний відпочинок, щоб мати змогу продовжувати працювати. Однак йдеться не лише про здоровий сон та перегляд улюбленого серіалу, а й про інше дозвілля.

Особливо непросто вибрати, куди піти на вихідних, жителям столиці. Здається, що у цьому місті постійно щось відбувається. Проте знайти на це час — щось зі списку завдань для агентів розряду Бонда.

Тому Вікна зібрали для тебе кілька варіантів дозвілля, яким можна прикрасити свої вихідні 20 та 21 серпня.

Виставка розбитої російської техніки

Здається, що про цю виставку чули вже всі. Та й побував чи не кожен. Проте як ЗСУ регулярно забезпечують окупантів “бавовною”, так і на Михайлівську площу часом приїжджає нова знищена ворожа техніка.

Тож чом би не завітати знову? Або ж уперше подивитись на історичні експонати, що засвідчують наші перемоги над загарбниками.

Виставка Коли віра зрушує гори

Лише нещодавно PinchukArtCentre відкрив свої двері для відвідувачів з початку повномасштабної війни. Та не забарився з новим виставковим проектом під назвою Коли віра зрушує гори.

Експозицію доповнюють роботи як українських, так і іноземних майстрів. Як зазначають організатори, витвори мистецтва вступають у діалог між собою, щоб краще розкрити питання війни у мистецькому просторі.

Виставка спонукає відчувати, розмірковувати та рефлексувати не лише про нагальні проблеми війни.

Відвідати її можна з 12:00 до 20:00 за адресою вулиця Велика Васильківська, 1 / вулиця Басейна, 3-2. Вхід для відвідувачів вільний.

Кіновідлуння

До Дня Незалежності лишається не так багато часу, тому все більше проектів торкаються його сутності. До 31-ї річниці нашої свободи у Києві проведуть кіномарафон українських фільмів Кіновідлуння.

Після перегляду можна буде зустрітися з творчими групами, які працювали над створенням стрічки. Перегляд фільмів безкоштовний.

У суботу, 20 серпня, о 15:00 відбудеться перший показ у рамках марафону. У кінотеатрі Лейпциг покажуть стрічку Іван Сила. Наступного дня, 21 серпня, о 17:00 можна буде переглянути фентезі Фокстер і Макс у кінотеатрі Старт.

Петриківський розпис

Ми зачаровуємося тим, як українські майстри навчилися створювати красу навіть на розстріляних парканах та протитанкових їжаках. А що як випаде нагода самим навчитись творити мистецтво?

Почати можна з петриківського розпису, який квітне яскравими орнаментами та чарує дивовижними візерунками. Навчитись його створювати можна на майстер-класі 20 серпня о 15:00.

Проводитимуть навчання за адресою вулиця Бастіонна, 5/13. Вартість участі у майстер-класі становить 350 грн.

Для довідок звертатись за номерами: (095) 661 33 81, (068) 270 70 86.

Благодійний підпільний стендап. Василь Байдак

Українці й самі дивуються, як вдається під час повномасштабної війни знаходити, з чого б пожартувати. Однак гарне почуття гумору може не лише підтримати твій настрій та емоційний стан, але й допомогти ЗСУ.

Саме з цією метою комік Василь Байдак вирішив провести благодійний підпільний стендап у Жовтневому палаці за адресою Алея Героїв Небесної Сотні. Відбудеться концерт 20 серпня о 17:00. Вартість квитків варіюється, починаючи з 250 грн.

Італійська музика під зоряним небом у планетарії

Як би хотілось не вглядатись у синю далечінь вночі у спробах побачити, чи є там небезпека. Тому щоб згадати, навіщо людям потрібні зорі на небі, та трохи відпочити, Київський планетарій в рамках мистецького проекту ARTSpace влаштовує концерт італійської музики під зорями.

Ми впевнені, що немає такої людини, яка б не знала хоча б одну італійську пісню — всі вони відрізняються особливим національним колоритом, неперевершеними мелодіями та яскравим звучанням.

Подія відбудеться 20 серпня о 19:00 за адресою вулиця Велика Васильківська, 57/3.

Похід на каяках лабіринтами Жукового острова

Для любителів активного відпочинку або ж для тих, хто прагне відчути щось нове та дослідити найпотаємніші куточки улюбленої столиці, чудово підійде похід на каяках.

Учасники зможуть перетнути Галерну затоку та перейти до єдиного у Києві штучного водоспаду, після чого пройтися тунелем та завершити сплав на водяній галявині лілій.

Приєднатись до групи можна у Каяк Каное Центрі за адресою Корчувате, Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, 56/66К2. На місці потрібно бути вже о 08:30, щоб за півгодини вирушити у чарівну мандрівку. Піти у похід можна як 20, так і 21 серпня.

Участь у поході коштує 650-750 грн з особи. Як зазначають організатори, усі зібрані кошти скеровуються на допомогу підрозділам ЗСУ.

А якщо ти більше полюбляєш розслаблятись на вихідних, тоді варто звернути увагу на басейни. Читай, де позасмагати та поплавати у Києві.

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