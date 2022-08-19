Сменить мягкий диван на заржавевший танк и послушать песни в планетарии: куда пойти на эти выходные в Киеве

Психологи часто говорят, что человеку очень нужен качественный отдых, чтобы продолжать работать. Однако речь идет не только о здоровом сне и просмотре любимого сериала, но и о другом досуге.

Особенно сложно выбрать, куда пойти на выходных, именно жителям столицы. Кажется, что в этом городе постоянно что-нибудь происходит. Однако найти на это время или просто добраться туда — это что-то из списка задач для агентов разряда Бонда.

Поэтому Вікна собрали для тебя несколько вариантов досуга, которым можно украсить свои выходные 20 и 21 августа.

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Выставка разбитой российской техники

Кажется, что об этой выставке уже слышали все. Да и побывал едва не каждый. Однако как ВСУ регулярно снабжают оккупантов “хлопком”, так и на Михайловскую площадь порой приезжает новая уничтоженная вражеская техника.

Так почему бы не посетить выставку снова? Или впервые посмотреть на исторические экспонаты, которые свидетельствуют наши победы над захватчиками.

Выставка Коли віра зрушує гори



Только недавно PinchukArtCentre открыл свои двери для посетителей с начала полномасштабной войны. Не заставил себя ждать и новый выставочный проект под названием Коли віра зрушує гори.

Экспозицию дополняют работы как украинских, так и зарубежных мастеров. Как отмечают организаторы, произведения искусства вступают в диалог между собой, чтобы лучше раскрыть вопросы войны в художественном пространстве.

Выставка побуждает чувствовать, размышлять и рефлексировать не только о неотложных проблемах войны.

Посетить выставку можно с 12:00 до 20:00 по адресу улица Большая Васильковская, 1 / улица Бассейная, 3-2. Вход для посетителей свободный.

Киномарафон

Ко Дню Независимости остается не так много времени, поэтому все больше проектов затрагивают его сущность. К 31-й годовщине нашей свободы в Киеве проведут киномарафон украинских фильмов Кіновідлуння.

После просмотра можно будет встретиться с творческими группами, работавшими над созданием фильма. Просмотр фильмов бесплатный.

В субботу, 20 августа, в 15:00 состоится первый показ в рамках марафона. В кинотеатре Лейпциг покажут картину Иван Сила. На следующий день, 21 августа, в 17:00 можно будет посмотреть фэнтези Фокстер и Макс в кинотеатре Старт.

Петриковская роспись

Мы так завораживаемся, как украинские мастера научились создавать красоту даже на расстрелянных заборах и противотанковых ежах. А что, если представится возможность самим научиться творить искусство?

Начать можно с петриковской росписи, которая цветет яркими орнаментами и очаровывает удивительными узорами. Научиться ее создавать можно на мастер-классе 20 августа в 15:00.

Будут проводить обучение по адресу улица Бастионная, 5/13. Стоимость участия в мастер-классе составляет 350 гривен.

Для справок обращайтесь по номерам: (095) 661 33 81, (068) 270 70 86.

Благотворительный подпольный стендап. Василий Байдак

Украинцы и сами удивляются, как удается во время полномасштабной войны находить, с чего бы пошутить. Однако хорошее чувство юмора может не только поддержать твое настроение и эмоциональное состояние, но и помочь ВСУ.

Именно для этой цели комик Василий Байдак решил провести благотворительный подпольный стендап в Жовтневом дворце по адресу Аллея Героев Небесной Сотни. Состоится концерт 20 августа в 17:00. Стоимость билетов варьируется, начиная с 250 грн.

Итальянская музыка под звездным небом в планетарии

Как бы хотелось не всматриваться в синюю даль ночью в попытках увидеть, есть ли там опасность. Поэтому, чтобы вспомнить, зачем людям нужны звезды на небе, и немного отдохнуть, Киевский планетарий в рамках художественного проекта ARTSpace устраивает концерт итальянской музыки под звездами.

Мы уверены, что нет такого человека, который не знал хотя бы одну итальянскую песню — все они отличаются особым национальным колоритом, непревзойденными мелодиями и ярким звучанием.

Событие состоится 20 августа в 19:00 по адресу улица Большая Васильковская, 57/3.

Поход на каяках по лабиринтам Жукового острова

Для любителей активного отдыха или для тех, кто стремится почувствовать что-то новое и исследовать самые сокровенные уголки любимой столицы, прекрасно подойдет поход на каяках.

Участники смогут пересечь Галерный залив и перейти к единственному в Киеве искусственному водопаду, после чего пройтись по туннелю и завершить сплав на водяной поляне лилий.

Присоединиться к группе можно в Каяк Каноэ Центре по адресу Корчеватое, Киев, улица Набережно-Корчеватская, 56/66К2. На месте нужно быть уже в 08:30, чтобы через полчаса отправиться в волшебное путешествие. Пойти в поход можно как 20, так и 21 августа.

Участие в походе стоит 650-750 грн с человека. Как отмечают организаторы, все собранные средства направляются на помощь подразделениям ВСУ.

А если ты больше любишь расслабляться на выходных, то стоит обратить внимание на бассейны. Читай, где позагорать и поплавать в Киеве.

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