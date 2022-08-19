Путешествия и вдохновение

Сменить мягкий диван на заржавевший танк и послушать песни в планетарии: куда пойти на эти выходные в Киеве

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 августа 2022, 17:30
Куди піти в Києві
Фото: Pexels, Unsplash

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