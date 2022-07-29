Альтернатива морю. Где позагорать и поплавать в Киеве — гид по бассейнам

Война внесла свои коррективы в курортный сезон. Заминированные пляжи, финансовые трудности, запрет на выезд из страны для мужчин и угроза ракетных ударов сделали лето не таким беззаботным, каким оно должно было быть. Так что в этом году насладиться морем и солнцем смогут далеко не все украинцы.

Официально пляжный сезон в Киеве открывать не будут. Однако для жителей и гостей столицы есть альтернатива — бассейны под открытым небом.

В этом материале мы собрали бассейны, которые принимают посетителей даже во время войны.

Рассказываем, что и где работает, сколько стоит и есть ли рядом укрытия, которые могут пригодиться в случае воздушной тревоги.

Бассейны под открытым небом в Києве

Пирс 39 — бассейн на ВДНХ

Пирс 39 — зона отдыха под открытым небом, уютно расположившаяся на территории ВДНХ.

Здесь есть два бассейна. Основной — взрослый, он имеет длину 25 м. А рядом 13-метровый детский бассейн с аквагоркой.

На территории комплекса есть бар, где можно заказать закуски и безалкогольные напитки. Также предусмотрены шезлонги, туалеты, раздевалки и место хранения ценных вещей.

За безопасностью здесь следит спасатель. Если же во время отдыха раздастся сирена воздушной тревоги — посетители бассейна могут пройти до укрытия в павильоне № 1 на ВДНХ или укрыться в ближайшей станции метро — Выставочный центр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пирс 39 (@pirs39)

Сколько стоит?

С понедельника по пятницу: взрослые — 100 грн/час, дети — 50 грн/час.

Выходные и праздники: взрослые — 150 грн/час, дети — 75 грн/час.

Малышам до года вход бесплатный.

В стоимость посещения входит пользование шезлонгом, а вот аренда полотенец здесь платная — 30 грн.

Бассейн в Sky family park

Этот огромный бассейн расположен в парковой зоне, хорошо подходит как для семейного отдыха, так и для встречи с друзьями.

Есть зона фуд-корда и развлечений для малышей. Если же просто лежать и загорать тебе скучно — рядом есть возможность прокатиться на вейкборде.

А в случае воздушной тревоги посетители комплекса смогут отправиться в укрытие, расположенное в торговом центре SkyMall.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sky Family Park (@skyfamilypark)

Сколько стоит?

Входной билет на территорию Sky family park — 50 грн, детям до десяти лет бесплатно.

Нахождение в зоне бассейна нужно оплатить отдельно: по будням — 250 грн, по выходным — 300 грн.

Аренда шезлонгов и полотенец оплачивается отдельно: 150 грн просят за шезлонг, 100 грн — за полотенце.

Slavutych beach club

Этот комплекс с бассейном расположился на левом берегу Днепра. Его изюминка — возможность плавать в бассейне с роскошным видом на реку.

Бассейнов в Slavutych beach club два — один для взрослых посетителей, другой для детей. Правда, они не очень большие.

Также на территории есть отдельная игровая зона для малышей и ресторан. А вот еду и напитки с собой принести не получится — с ними в бич-клаб не пустят.

Ближайшее укрытие при воздушной тревоге — станция метро Славутич, до нее примерно 10 мин пешком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Slavutych Beach Club (@slavutych.beach.club)

Сколько стоит?

Для взрослых: с понедельника по четверг — 300 грн, с пятницы по воскресенье — 400 грн.

Для детей с восьми до 14 лет: с понедельника по четверг — 100 грн, с пятницы по воскресенье — 150 грн.

Детям до восьми лет вход бесплатный.

В стоимость входит аренда шезлонга, а также полотенце и пляжный зонтик.

А вот если хочется отдохнуть в уютном бунгало — стоимость будет составлять 700 грн с понедельника по четверг и 900 грн с пятницы по воскресенье.

Sungrilla — бассейн на Подоле

Позагорать и поплавать прямо в сердце столицы? Собственно, почему бы нет? Ведь на Подоле работает комплекс отдыха Sungrilla.

Здесь есть два бассейна — один из них для взрослых, другой — для посетителей с детьми. Когда на улице прохладно, во втором бассейне работает подогрев.

Кроме того, у Sungrilla есть пирс, уютная терраса с видом на Днепр и Loft-бар.

Если во время отдыха объявят воздушную тревогу, у тебя будет возможность перейти в подземный паркинг ближайшего бизнес-центра или спрятаться в станции метро Контрактовая площадь. До нее 10-15 мин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sungrilla Secret Beach (@sungrilla)

Сколько стоит?

С понедельника по четверг аренда шезлонга — 300 грн, кровати — 700 грн, бунгало — 1000 грн.

С пятницы по воскресенье аренда шезлонга — 400 грн, кровати — 1600 грн, бунгало — 1000 грн.

Вход для детей бесплатный.

Если захочешь арендовать полотенце, придется доплатить 100 грн.

Также, если арендуешь кровать или бунгало, у Sungrilla есть условие депозита: 2000 и 3200 грн соответственно.

Яхта

Комплекс Яхта точно понравится детям. Ведь для них здесь обустроили отдельный надувной бассейн с горками. Также неподалеку парк динозавров и бесплатные детские площадки.

А для взрослых посетителей есть большой бассейн, где можно позагорать, поплавать или просто поселиться под открытым небом.

На территории комплекса Яхта есть ресторан, а также панорамная набережная с видом на Днепр.

А вот собственное бомбоубежище, к сожалению, здесь не предусмотрено, так что в случае воздушной тревоги спрятаться будет негде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЯХТА КИЇВ (@2yacht_rest_kiev)

Сколько стоит?

Для взрослых стоимость шезлонгов — от 150 до 500 грн, бунгало от 1000 грн.

Детям вход на территорию комплекса бесплатный, если им не нужен шезлонг.

Аренда полотенца здесь стоит 50 грн.

Sandali — бассейн на Трухановом острове

В комплексе отдыха Sandali, уютно расположившемся на Трухановом острове, можно погреться на солнышке и поплавать в небольшом бассейне. А еще поиграть в пляжный волейбол и устроить пикник, даже пожарить мясо, рыбу или овощи на костре.

Разрешено брать с собой напитки и еду, ведь бар и ресторан пока не работают.

Сюда можно приходить с четвероногими любимцами — им здесь будут рады.

А вот укрытия поблизости нет, так что находиться на территории комплекса Sandali придется на свой страх и риск.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SANDALI (@sandalibeach)

Сколько стоит?

Стоимость аренды шезлонга — 300 грн в день.

Для арендующих беседку стоимость шезлонга — 100 грн.

Аренда полотенца — 50 грн, поэтому лучше приходить со своим.

Пляжный волейбол обойдется в 100 грн в час.

Fifty beach club — бассейн на Гидропарке

Тусовочное место, которое любит молодежь. Fifty beach club предлагает отдых у большого бассейна под открытым небом, а также услуги бара и ресторана.

Кстати, бассейн здесь глубокий, кое-где до 2 м, так что если придешь сюда с малышами, за ними надо следить особенно внимательно.

Во время тревоги комплекс отдыха не закрывают, впрочем, рядом укрытия нет. Учитывай это, если планируешь отдых в Fifty beach club.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FIFTY BEACH CLUB (@fifty.beach)

Сколько стоит?

Аренда шезлонга по будням — 350 грн, по выходным — 500 грн.

Кровать, на которой могут разместиться до четырех человек по будням, будет стоить 1500 грн, в выходные — 2000 грн.

В комплексе предоставляют полотенца и зонтики от солнца.

Чтобы правильно спланировать свой отдых у бассейна, смотри, какой будет погода в августе.