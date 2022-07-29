Альтернатива морю. Где позагорать и поплавать в Киеве — гид по бассейнам

Война внесла свои коррективы в курортный сезон. Заминированные пляжи, финансовые трудности, запрет на выезд из страны для мужчин и угроза ракетных ударов сделали лето не таким беззаботным, каким оно должно было быть. Так что в этом году насладиться морем и солнцем смогут далеко не все украинцы.
Официально пляжный сезон в Киеве открывать не будут. Однако для жителей и гостей столицы есть альтернатива — бассейны под открытым небом.
В этом материале мы собрали бассейны, которые принимают посетителей даже во время войны.
Рассказываем, что и где работает, сколько стоит и есть ли рядом укрытия, которые могут пригодиться в случае воздушной тревоги.
Пирс 39 — зона отдыха под открытым небом, уютно расположившаяся на территории ВДНХ.
Здесь есть два бассейна. Основной — взрослый, он имеет длину 25 м. А рядом 13-метровый детский бассейн с аквагоркой.
На территории комплекса есть бар, где можно заказать закуски и безалкогольные напитки. Также предусмотрены шезлонги, туалеты, раздевалки и место хранения ценных вещей.
За безопасностью здесь следит спасатель. Если же во время отдыха раздастся сирена воздушной тревоги — посетители бассейна могут пройти до укрытия в павильоне № 1 на ВДНХ или укрыться в ближайшей станции метро — Выставочный центр.
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Публикация от Пирс 39 (@pirs39)
Публикация от Пирс 39 (@pirs39)
Сколько стоит?
Малышам до года вход бесплатный.
В стоимость посещения входит пользование шезлонгом, а вот аренда полотенец здесь платная — 30 грн.
Этот огромный бассейн расположен в парковой зоне, хорошо подходит как для семейного отдыха, так и для встречи с друзьями.
Есть зона фуд-корда и развлечений для малышей. Если же просто лежать и загорать тебе скучно — рядом есть возможность прокатиться на вейкборде.
А в случае воздушной тревоги посетители комплекса смогут отправиться в укрытие, расположенное в торговом центре SkyMall.
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Публикация от Sky Family Park (@skyfamilypark)
Публикация от Sky Family Park (@skyfamilypark)
Аренда шезлонгов и полотенец оплачивается отдельно: 150 грн просят за шезлонг, 100 грн — за полотенце.
Этот комплекс с бассейном расположился на левом берегу Днепра. Его изюминка — возможность плавать в бассейне с роскошным видом на реку.
Бассейнов в Slavutych beach club два — один для взрослых посетителей, другой для детей. Правда, они не очень большие.
Также на территории есть отдельная игровая зона для малышей и ресторан. А вот еду и напитки с собой принести не получится — с ними в бич-клаб не пустят.
Ближайшее укрытие при воздушной тревоге — станция метро Славутич, до нее примерно 10 мин пешком.
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Публикация от Slavutych Beach Club (@slavutych.beach.club)
Публикация от Slavutych Beach Club (@slavutych.beach.club)
В стоимость входит аренда шезлонга, а также полотенце и пляжный зонтик.
А вот если хочется отдохнуть в уютном бунгало — стоимость будет составлять 700 грн с понедельника по четверг и 900 грн с пятницы по воскресенье.
Позагорать и поплавать прямо в сердце столицы? Собственно, почему бы нет? Ведь на Подоле работает комплекс отдыха Sungrilla.
Здесь есть два бассейна — один из них для взрослых, другой — для посетителей с детьми. Когда на улице прохладно, во втором бассейне работает подогрев.
Кроме того, у Sungrilla есть пирс, уютная терраса с видом на Днепр и Loft-бар.
Если во время отдыха объявят воздушную тревогу, у тебя будет возможность перейти в подземный паркинг ближайшего бизнес-центра или спрятаться в станции метро Контрактовая площадь. До нее 10-15 мин.
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Публикация от Sungrilla Secret Beach (@sungrilla)
Публикация от Sungrilla Secret Beach (@sungrilla)
Если захочешь арендовать полотенце, придется доплатить 100 грн.
Также, если арендуешь кровать или бунгало, у Sungrilla есть условие депозита: 2000 и 3200 грн соответственно.
Комплекс Яхта точно понравится детям. Ведь для них здесь обустроили отдельный надувной бассейн с горками. Также неподалеку парк динозавров и бесплатные детские площадки.
А для взрослых посетителей есть большой бассейн, где можно позагорать, поплавать или просто поселиться под открытым небом.
На территории комплекса Яхта есть ресторан, а также панорамная набережная с видом на Днепр.
А вот собственное бомбоубежище, к сожалению, здесь не предусмотрено, так что в случае воздушной тревоги спрятаться будет негде.
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Публикация от ЯХТА КИЇВ (@2yacht_rest_kiev)
Публикация от ЯХТА КИЇВ (@2yacht_rest_kiev)
Аренда полотенца здесь стоит 50 грн.
В комплексе отдыха Sandali, уютно расположившемся на Трухановом острове, можно погреться на солнышке и поплавать в небольшом бассейне. А еще поиграть в пляжный волейбол и устроить пикник, даже пожарить мясо, рыбу или овощи на костре.
Разрешено брать с собой напитки и еду, ведь бар и ресторан пока не работают.
Сюда можно приходить с четвероногими любимцами — им здесь будут рады.
А вот укрытия поблизости нет, так что находиться на территории комплекса Sandali придется на свой страх и риск.
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Публикация от SANDALI (@sandalibeach)
Публикация от SANDALI (@sandalibeach)
Аренда полотенца — 50 грн, поэтому лучше приходить со своим.
Пляжный волейбол обойдется в 100 грн в час.
Тусовочное место, которое любит молодежь. Fifty beach club предлагает отдых у большого бассейна под открытым небом, а также услуги бара и ресторана.
Кстати, бассейн здесь глубокий, кое-где до 2 м, так что если придешь сюда с малышами, за ними надо следить особенно внимательно.
Во время тревоги комплекс отдыха не закрывают, впрочем, рядом укрытия нет. Учитывай это, если планируешь отдых в Fifty beach club.
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Публикация от FIFTY BEACH CLUB (@fifty.beach)
Публикация от FIFTY BEACH CLUB (@fifty.beach)
В комплексе предоставляют полотенца и зонтики от солнца.
Чтобы правильно спланировать свой отдых у бассейна, смотри, какой будет погода в августе.
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