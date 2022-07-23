Подорожі та натхнення

Від літньої спеки до осіннього дощу: якою буде погода у серпні за прогнозом синоптиків

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Липня 2022, 22:00
Погода серпень 2022
Фото: Unsplash

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