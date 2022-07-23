Від літньої спеки до осіннього дощу: якою буде погода у серпні за прогнозом синоптиків

Скільки б не існувало народних прикмет та жартів про синоптиків, але все ж таки іноді хочеться себе підготувати заздалегідь до певних особливостей погоди у той чи інший період.

Тому фахівці порталу Wisemeteo зробили свій прогноз погоди на серпень, щоб українці могли завжди бути напоготові боронитись від спеки чи спробувати запланувати танці під літнім дощем.

Прогноз погоди на серпень 2022

Тож, за даними синоптиків, у першій третині серпня прогнозують переважання посушливої та спекотної погоди. Температура коливатиметься від 25 до 30 градусів вище нуля.

На опади поки не доведеться сподіватись, оскільки дощі підуть лише після 10 серпня. Однак їх теж буде недостатньо для встановлення більш прохолодної температури.

У другій третині серпня температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів вище нуля.

Проте вже після 20 серпня вона піде на спад та коливатиметься від 19 до 25 градусів вище нуля. Прохолодній погоді сприятиме й збільшення кількості опадів. Дощі за собою нестимуть легкий вітерець, що ознаменує прихід осені.

Однак не варто забувати, що за вікном ще досі тримається висока температура, яка може призвести до теплового чи сонячного удару. Тому читай рекомендації від Міністерства охорони здоров’я, як пережити спеку без шкоди для здоров’я.

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