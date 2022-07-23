От летнего зноя до осеннего дождя: какой будет погода в августе по прогнозу синоптиков

Сколько бы ни было народных примет и шуток о синоптиках, но все же иногда хочется себя подготовить заранее к определенным особенностям погоды в тот или иной период.

Поэтому специалисты портала Wisemeteo сделали свой прогноз погоды на август, чтобы украинцы всегда могли быть готовы защищаться от жары или попытаться запланировать танцы под летним дождем.

Прогноз погоды на август 2022

По данным синоптиков в первой трети августа прогнозируют преобладание засушливой и жаркой погоды. Температура будет колебаться от 25 до 30 градусов выше нуля.

Осадки пока не придется ожидать, поскольку дожди пойдут только после 10 августа. Однако их тоже будет недостаточно для установки более прохладной температуры.

Во второй трети августа температура воздуха будет колебаться от 21 до 27 градусов выше нуля.

Однако уже после 20 августа она пойдет на убыль и будет колебаться от 19 до 25 градусов выше нуля. Прохладной погоде будет способствовать и увеличение осадков. Дожди будут нести легкий ветерок, что ознаменует приход осени.

Однако не стоит забывать, что за окном до сих пор держится высокая температура, которая может привести к тепловому или солнечному удару. Поэтому читай рекомендации Министерства здравоохранения, как пережить жару без вреда для здоровья.

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