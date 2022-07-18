Не можеш заснути навіть із відчиненим вікном? А спробуй… гарячий душ! Як тепла вода допоможе заснути у спеку

У спеку нам часто буває важко поринути у сон: не так лежить подушка, спекотно під ковдрою, важко дихати та, як наслідок — порушення процесу поринання у сон. Та фахівці британського Фонду сну (Sleep Foundation) стверджують, що на допомогу може прийти приємний гарячий душ чи ванна перед сном.

То як заснути в спеку?

Гарячою водою ти пасивно нагріваєш своє тіло в контрольованих умовах і воно розслабляється. Такі відчуття злегка схожі до відчуттів, які переживає організм під час першої стадії поринання у сон.

За допомогою походу до гарячого душу ти скорочуєш час періоду початку сну — це такий тимчасовий відрізок, який необхідний людині, аби заснути після вимкнення світла.

Ефект теплої ванни покращить твою терморегуляцію, а це якісно вплине не лише на твій сон, а й на стан організму загалом.

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До речі, для кращого сну фахівці радять носити натуральну бавовняну білизну, не займатися спортом перед сном та, звісно, контролювати свій графік прийому їжі.

Доведено — якщо правильно запланувати графік прийому їжі та скласти ідеальне меню на тиждень, тобі вдасться схуднути та оздоровитися. Про планування харчування ми писали раніше.

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