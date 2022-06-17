Поради

“Світло з вікна заважає спати вночі! Як покращити сон?”

Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 17 Червня 2022, 20:00
Поради для хорошого сну від Анастасії Голобородько
Фото: Pexels

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Поради

“Світло з вікна заважає спати вночі! Як покращити сон?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Як жінці доглядати за волоссям та інтимною гігієною у війську?”
Відповідає
Юлія Микитенко
Юлія Микитенко
Українська військова, ветеранка АТО

“Що робити, якщо я не встигаю додому до комендантської години?”
Відповідає
Надія Матвєєва
Надія Матвєєва
телеведуча каналу СТБ

“Моєму песику часто стає зле, як надати першу допомогу тварині?”
Відповідає
Михайло Думнич
Михайло Думнич
Засновник курсів першої допомоги Save a Life

“Як переконати людину старшого віку спуститися в укриття?”
Відповідає
Марія Яцухненко
Марія Яцухненко
Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист
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