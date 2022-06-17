“Світло з вікна заважає спати вночі! Як покращити сон?”

Погано спиш уночі через світло з вікна? Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилась неочевидними та умовними фактами, з яких ти дізнаєшся, як покращити сон.

Адже сон виконує функцію регуляції імунітету, відновлення тканин, очищення “захаращеності” мозку інформацією та подіями, переформатування пам’яті, відновлення ментального та фізичного.

Факти про сон

Нормальний цикл день – ніч та достатня кількість темряви заспокоюють перепади настрою. Циркадні ритми — це біологічні процеси, пов’язані з циклами дня. Світло впливає на них безпосередньо, а саме ранкове репрограмує внутрішні цикли. Повна темрява вночі важлива для всіх. Нині ми використовуємо термін “світлове забруднення” — це екрани, білборди, телефони, фільми, світлі вулиці, влітку — пізній захід сонця. Тож спи в темряві і чимдалі від гаджетів. Навіть незначна кількість світла впливає на чутливість до інсуліну, перепади настрою і на ризик гормонозалежних видів онкозахворювань: грудей, простати, тож темрява під час сну — обов’язкова. Важка ковдра працює за принципом обіймів. Вона щільно огортає тіло, що є сенсорною дією для сигналів у ЦНС і реакцій: дихання стає глибшим, серцебиття сповільнюється, м’язи розслабляються, знижується рівень кортизолу, зменшується тривожність і страх, створюючи умови для мелатоніну.

Існує навіть терапія темрявою — dark exposure. Її часто застосовують у психіатрії за діагнозів біполярного розладу, шизофренії, хронічного безсоння, а також при симптомах маній.

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Людей під час такої терапії лікують днями темряви. Три дні цілковитої темряви з 18:00 до 08:00 ранку допомагають стабілізувати настрій людини. Цей ефект схожий на нейролептики.

Як покращити сон

Зроби кімнату темнішою. Заштор вікна, вимкни прилади, які дають світло. Купи важку ковдру. Вона допоможе тобі швидше засинати. Вдягай пов’язку на очі. Так точно буде темно.

Якщо ти хочеш спробувати харчові добавки, нутриціологиня радить пити на ніч (на вибір):

Магнію гліцинат, цитрат, треонат + цитрат калію

Триптофан

Пасифлора, рейші, тулсі, ашваганда

Л-теанін

Таурин 500-1500 мг за годину до сну

ГАМК (GABA) 250-300 мг двічі або тричі на день.

Втім, нутриціологиня каже, що очікувати від них прямого ефекту не варто і краще все-таки купити щільні штори.

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