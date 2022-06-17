“Світло з вікна заважає спати вночі! Як покращити сон?”

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт
Погано спиш уночі через світло з вікна? Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилась неочевидними та умовними фактами, з яких ти дізнаєшся, як покращити сон.
Адже сон виконує функцію регуляції імунітету, відновлення тканин, очищення “захаращеності” мозку інформацією та подіями, переформатування пам’яті, відновлення ментального та фізичного.
Існує навіть терапія темрявою — dark exposure. Її часто застосовують у психіатрії за діагнозів біполярного розладу, шизофренії, хронічного безсоння, а також при симптомах маній.
Людей під час такої терапії лікують днями темряви. Три дні цілковитої темряви з 18:00 до 08:00 ранку допомагають стабілізувати настрій людини. Цей ефект схожий на нейролептики.
Якщо ти хочеш спробувати харчові добавки, нутриціологиня радить пити на ніч (на вибір):
Втім, нутриціологиня каже, що очікувати від них прямого ефекту не варто і краще все-таки купити щільні штори.
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